A casa de férias do Nicolau fica em Cascais e junta aos clássicos muitas novidades

O all day café ganhou uma nova morada num bairro residencial de Cascais, com esplanada, bar e um menu onde não faltam as populares panquecas – mas também coisas novas para provar.

O retrato pendurado sobre a parede verde não deixa margem para dúvidas: estamos na casa do Nicolau. Mas não a casa movimentada da baixa de Lisboa ou a casa boémia do Porto. Esta é maior, mais desafogada, mais descontraída. Fica a poucos minutos da praia – e de alguns dos melhores campos de golfe do país. De facto, agora que olhamos com mais atenção para o retrato, desta vez Nicolau está de colete de losangos, camisa verde, calças bejes, luvas brancas e taco na mão, um verdadeiro "tio" pronto para passar o dia no green.

Francisco Romão Pereira

Poucas semanas depois de abrir num bairro residencial em Cascais, longe da confusão do centro e da Baía, com estacionamento de sobra e muitas árvores, o Nicolau está cheio de gente o dia inteiro. Gente e cães: é pet friendly e a zona é dada a animais de estimação. Era um sonho já antigo: quer dos irmãos Pinto, os donos, mas também dos clientes do Nicolau, da Amélia e do Basílio, os três restaurantes do grupo na capital. "A vida aqui é mais ligeira, mais calma, não há horas. O all day brunch funciona mesmo bem. Os clientes de Cascais pediam muito e nós também queríamos ir para um lugar mais praia, mais Verão", diz Débora Pinto, que nos recebe com mimosas e belinis (5€).

Francisco Romão Pereira Belini do Nicolau Cascais

E "o lugar mais praia, mais Verão" chegou na Primavera quente de 2023, com uma vibe de casa de férias e uma esplanada generosa com mesas e cadeiras verde água. Lá dentro, entre as paredes verdes e cor-de-rosa, destacam-se as banhistas da artista local Joana Durão numa prateleira cheia de livros e revistas (não, não estão à venda, mas se pedir com jeitinho passam-lhe o contacto), a pintura tropical ao fundo e o bar, grande e bem equipado. "É o maior que temos. A ideia é que os fins-de-tarde e as noites de Verão permitam explorar mais os cocktails, além dos vinhos e kombuchas", justifica Débora.

Francisco Romão Pereira O bar do Nicolau Cascais

Francisco Romão Pereira A esplanada do Nicolau Cascais, nnum bairro residencial tranquilo

De Lisboa vieram alguns dos clássicos mais populares – como os ovos Amélia (8€), escalfados, em tosta de tomate com espinafres, abacate, húmmus de curcuma e granola salgada; a Flower Power Bowl (10€), uma salada com grão salteado com quinoa, húmus de beterraba, espinafres, abacate, pepino doce e granola salgada de curcuma; e, claro, as panquecas e waffles (entre 5,20€ e 8,70€). Mas o que não falta na carta são novidades exclusivas, a condizer com o ambiente: a surpreendente couve-flor e húmus (8€), com pesto, pistáchio e romã; a sopa Tom Yum de camarão (13€), que nem as temperaturas altas têm impedido de sair bem; ou o fotogénico e guloso risotto de abóbora (12€), com leite de côco e queijo de cabra.

Francisco Romão Pereira Couve-flor e húmus do Nicolau Cascais

Francisco Romão Pereira Risotto de abóbora do Nicolau Cascais

Para quem não se importa de sujar as mãos, nem está preocupado com a linha nas praias da Linha, aconselhamos a nova Get Dirty Sandwich (8,50€), uma montanha de rosbife com uma maionese especial entre duas fatias de pão; e as panquecas Choco (8€), outra novidade, que além do recheio de chocolate, creme de queijo e frutos vermelhos, tem chocolate na massa.

Francisco Romão Pereira Boa sorte a tentar não sujar as mãos com a Get Dirty Sandwich

Francisco Romão Pereira Panquecas Choco para fanáticos de chocolate

Outra novidade da casa de Cascais, mesmo a calhar nesta altura do ano, são os milkshakes (de morango ou chocolate, 5€) e os gelados caseiros de sabores improváveis, como crumble ou goiaba. Uma bola custa 2,80€.

Francisco Romão Pereira Este é de morango, mas também há batido de chocolate

Aconteça o que acontecer, não saia sem descer à cave, onde fica a casa de banho cor-de-rosa do chão ao tecto. Queria uma fotografia? Não vamos fazer spoiler. Vá a Cascais sem pressas visitar o Nicolau e fotografe você mesmo.

Rua Freitas Reis 26, Cascais. Todos os dias 10.00-19.00 (brevemente até às 22.00 para copos e early dinners)

