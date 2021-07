A Casa do Bolo de Lisboa oferece pudins a quem já foi vacinado

Se já tem pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, tem direito a um pudim na compra de dois bolos no pote.

Casa do Bolo

A Casa do Bolo está com uma promoção especial durante todo o mês de Julho. A brasileira Joana Rodrigues quer oferecer um pudim, na compra de dois bolos no pote, a todos os clientes já parcial ou totalmente vacinados contra a Covid-19.

“É a nossa maneira de comemorar e incentivar a vacinação em Portugal”, esclarece a pasteleira, responsável pelo negócio online de sobremesas em pote, que tenta conjugar os sabores do Brasil com os de Portugal.

O menu da Casa do Bolo difere de semana para semana, com as entregas a serem feitas de sexta-feira a sábado. Há sempre entre três a quatro sabores disponíveis, incluindo um especial da semana. Para mandar vir, basta contactar Joana através da página de Instagram. A encomenda mínima é de dois potes e os preços variam entre os 3,50€ e os 3,90€ por unidade.

+ Gallas oferece um litro de cerveja artesanal a quem se vacinar

+ Isto vai aquecer: já chegou a nova edição da Time Out Lisboa