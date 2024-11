A Casa Fernando Pessoa faz anos e convida a festejar (com entrada livre)

A entrada é livre a partir das 10.00, há visitas orientadas gratuitas e o concerto da canadiana Tammy Weis, acompanhada por Carlos Barretto (contrabaixo), João Ferreira (bateria/ percussão) e António Pinto (guitarra elétrica/ acústica). O motivo é o 31.º aniversário da Casa Fernando Pessoa, em Campo de Ourique, onde o poeta viveu os seus últimos 15 anos.

Se, entre as 11.00 e as 16.00, acontecem as visitas orientadas, às 19.00 é hora de sentar no auditório para ouvir os temas de Soul Whisper, álbum de Tammy Weis produzido por Rui Veloso, em que a música canta poemas de Pessoa em inglês. "Tammy Weis começou há muitos anos a ler a poesia de Fernando Pessoa. Um longo percurso de leituras, de investigação e de vivências lisboetas levou-a a compor o álbum", enquadra a Casa Fernando Pessoa. Os bilhetes para o concerto custam 10 euros.

No museu, a exposição sobre a vida e obra do escritor ocupa três pisos e há, ainda, uma biblioteca especializada em poesia. Este mês de Novembro, o edifício foi distinguido pela Câmara Municipal de Lisboa, com uma menção honrosa nos Prémios Valmor de arquitectura.

Rua Coelho da Rocha, 18 (Campo de Ourique). Sáb. 10.00-18.00. Entrada livre (o bilhete para o concerto custa 10€ e está à venda na bilheteira do museu e na Blueticket)

