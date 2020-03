A Costa da Caparica está à procura da melhor caldeirada até Abril

13 restaurantes da Costa da Caparica vão dar a conhecer, até Abril, as melhores caldeiradas da região. Os pratos serão depois avaliados por um júri.

Uma boa caldeirada nunca é de se dizer que não. Até 12 de Abril, a 16.ª edição do Concurso de Caldeirada à Pescador pretende avaliar o melhor prato da região, eleito por um júri que visitará os restaurantes inscritos de forma aleatória.

Aos sábados e domingos, durante um mês e meio, 13 restaurantes servirão ao público a famosa caldeirada à pescador. A cebola, o pimento, o tomate e, claro está, o peixe, são os ingredientes primordiais.

De acordo com a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, a organizadora do evento, “tem como objectivo homenagear a sabedoria dos homens do mar, enquanto criadores de uma iguaria saborosa, que se faz de bom peixe e dos melhores produtos hortícolas da região”.

A Transmontana, o Atlântico, a Cabana do Pescador, o Café Camping, o Golfinho, o Leça, Muxagata, o Camões, o Marreta, Ohhh TC, Onda dos Sabores, a Praia do Castelo e o Só Grelhados são os restaurantes aderentes à iniciativa onde poderá conhecer um dos pratos mais tradicionais da região a Sul do Tejo.

+ As melhores coisas para fazer na Costa da Caparica