A cozinha saudável do Local chegou a Santos

O Local - Your Healthy Kitchen abriu um espaço maior em Santos. O menu tem opções saudáveis do pequeno-almoço ao jantar.

A cozinha saudável do Local já é uma marca bem montada em Cascais, no Mercado da Vila, e no Palácio Chiado, em Lisboa, onde começaram a explorar um conceito com pokés e ostras da Ria Formosa. “Estávamos interessados em abrir uma loja maior no centro de Lisboa, até porque o Palácio Chiado tem uma imagem e identidade próprias e nós queríamos um espaço que representasse o nosso conceito na totalidade”, explica a dona Maria Gray. Por isso abriram um Local – Your Healthy Kitchen com uma grande esplanada em Santos.

Fotografia: Arlindo Camacho

É ligeiramente maior do que o de Cascais (tem mais 20 lugares), um grande néon com o nome do local, árvores no meio da sala e muita madeira, a dar um ar rústico mas confortável. A carta é feita exactamente à imagem da da outra loja, explica Maria. Ao pequeno-almoço servem-se papas de aveia com leite vegetal e frutos silvestres e amêndoa (6,10€) ou maçã, nozes e canela (5,80€), panquecas de limão e ricota com creme (8,50€); há tostas, as famosas bowls com açaí, chia ou iogurte grego com fruta. A carta de almoço tem opções vegetarianas e vegan, onde estão os hambúrgueres de feijão preto, guacamole, milho, tomate e cebola roxa (10,20€), o caril vermelho tailandês de tofu e arroz integral (10,80€) ou a beringela assada com pinhões, tomate cherry e arroz integral (10,80€).

Fotografia: Luís Ferraz

Há também variados pratos de carne e peixe, como o frango com açafrão, cuscuz de limão com arandos e pistáchios, molho de iogurte e alho (11,80€), o atum braseado (11,90€), polvo alimado com quinoa (12,40€) ou as lascas de bacalhau com grão, ovo quente e salsa (12,10€).

Fotografia: Luís Ferraz

Numa sala ao lado, a funcionar de forma praticamente independente, está o Sea by Local, o conceito que estrearam no Palácio Chiado. “Estão lá os pokes e o bar de ostras, com as ostras da Ria Formosa”, diz Maria. Há sete opções de poké pré-definidas mas pode sempre construir a sua própria malga de arroz, quinoa ou curgete na base, atum, salmão, camarão ou tofu a compor e uns quantos toppings, como gengibre fresco, cajus com wasabi ou nozes macadâmia. Aos domingos as mesas altas que servem de balcão enchem-se com várias opções para brunch, servido neste formato buffet e com chás e café incluído (17€).

Fotografia: Luís Ferraz

A cozinha do Local de Santos está aberta até às 23.00, à semelhança do que acontece em Cascais, a postos para “almoços tardios ou jantares cedo”, afiança Maria Gray.

Avenida 24 de Julho, 54B (Santos). 21 390 0072. Seg-Sáb 08.30-23.00, Dom 09.00-15.30.

+ Sítios para comer poké bowls em Lisboa