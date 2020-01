A Davvero chega ao Time Out Market em Fevereiro

A marca de gelados artesanais dos italianos Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli, que abriu em Lisboa em 2015, vai chegar ao Time Out Market no início de Fevereiro.

Gelados feitos artesanalmente, sem corantes nem conservantes, fruta fresca, muita dela comprada no Mercado da Ribeira, leite e natas frescas e estabilizantes naturais. É esta a receita da gelataria que, depois dos cinco espaços em Lisboa (Santos, Cais do Sodré, Mouraria, Alfama e Belém), vai finalmente ocupar um lugar no Time Out Market.

Fotografia: Arlindo Camacho

À prova, neste nova morada, vão estar 20 sabores fixos e 4 rotativos, mas não vão faltar os best-sellers como ricotta e nozes, manjericão, caramelo salgado, avelã ou nata, e clássicos como o chocolate e o morango, servidos com espátula e nata batida por cima.

O espaço no mercado vai contar também com taças clássicas de gelado como o banana split ou a taça Primavera, duas sobremesas como o tiramisù e o brownie, que podem ser misturadas com gelado, assim como o affogatto, uma sobremesa com gelado e café.

Time Out Market, Avenida 24 de Julho, 49 (Cais do Sodré).

+ As novas gelatarias em Lisboa a não perder