A Davvero tem agora um bar com gelados alcoólicos no Cais do Sodré

Amarguinha, Saint Germain, spritz, mojito, margarita de maracujá, caipirinha, gin com cardamomo, vodka preta, limoncello, vodka limão, champanhe, ginja. É esta a lista do novo bar do Cais do Sodré. Com uma particularidade: estamos a falar de gelados alcoólicos servidos em cocktails e como shots – é a Davvero, a marca de gelados artesanais italianos, que se estreia num conceito híbrido de bar gelato.

Os primeiros testes para este novo bar/gelataria começaram a ser feitos no quartel-general de Santos, que inauguraram em Fevereiro com produção própria de pastelaria, mas quando surgiu a oportunidade de voltar para o Cais do Sodré, onde começaram a aventura da Davvero em 2015, Ricardo Farabegoli e Fillipo Licitra não hesitaram. “Fizemos lá uma parte de bar [na mezzanine da gelataria de Santos], mas inserido no conceito da gelataria. Aqui vamos ter o bar gelado que vai ter um horário de bar, funcionar à noite como qualquer um dos bares aqui à volta”, diz Ricardo, relembrando os tempos em que a gelataria da Praça de São Paulo (na loja mesmo à frente desta nova), mais parecia um bar, com música e uma atmosfera sempre divertida.

Fotografia: Duarte Drago

Aqui há também uma parte de gelataria normal, com cerca de 20 sabores rotativos, a funcionar desde a hora de almoço – no Verão vão ter até uma janela express, com os sabores mais vendidos. Mas a novidade é mesmo o bar, com uma vitrine com dez sabores de gelados alcoólicos, que também mudam a cada mês. “Os gelados alcoólicos são mais sensíveis, não se podem vender à mesma temperatura dos outros. Estes estão a -18º, os outros têm de estar a -12º se não congelam, ficam tipo pedra”, diz Ricardo.

Fotografia: Duarte Drago

Os gelados alcoólicos são maioritariamente sorvetes, não têm leite, e aqui podem ser consumidos a partir das 18.00 em shots (a partir de 2€), em affogati que em vez de café leva bolas de gelado e uma bebida espirituosa e cocktails. Têm menos álcool do que a bebida propriamente dita, mas que o álcool está lá é inegável. Só o sabor de Amarguinha, por exemplo, precisa de uma garrafa inteira para apenas três litros de gelado.

Fotografia: Duarte Drago

A equipa trabalhou mesmo com um barman para fazer estes cocktails gelados à séria – há, por exemplo, um Ronin Fizz feito com a base do Gin Fizz e uma bola de gelado (7€) ou o Padrino, com whiskey e gelado de Amaretto (8€). Nos affogati tem o Rosso, com sorvete de framboesa e limocello, ou o Gingex, com gelado de stracciatella e ginja (8€).

Ricardo sabe que não inventaram a pólvora com os gelados alcoólicos nem com o bar de cocktails mas, até agora, não se conhece nenhum sítio assim em Lisboa – “nem em Itália, que eu saiba”, ri-se.

Fotografia: Duarte Drago

No total já têm 30 receitas mas continuam a fazer testes com novas marcas, inclusive o limoncello feito no Alentejo, o Limontejo.

O novo bar gelado da Davvero fica na antiga Loja das Fardas do Cais do Sodré – mantiveram balcão e o chão axadrezado. Mas agora serve gelados para maiores de 18.

Rua Nova do Carvalho, 81 (Cais do Sodré). Gelataria: Seg 12.00-20.00, Ter-Sáb 12.00-00.00, Dom 13.00-20.00. Bar: Ter-Qui 18.00-02.00. Sex-Sáb 18.00-03.00.

