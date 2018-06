A edição anual Time Out Miúdos já está nas bancas

Todos os anos lançamos uma edição especial dedicada às famílias lisboetas. A Time Out Miúdos 2018-2019 já está à venda, com mais de 200 actividades, passeios, restaurantes, compras, filmes, livros e hotéis.

Um ano passa a voar. À medida que crescemos – e envelhecemos – o tempo desata a acelerar e o que antes eram uns longos 365 dias de repente não passa de uns alucinantes 12 meses. A semana atropela-se de tal maneira que não deixa tempo para nada; o fim-de-semana é tão curto que mal começa já está a acabar; e das férias então nem se fala: quando embalamos no ritmo mais lento e nos começamos a sentir finalmente descansados, é hora de regressar à correria do dia-a-dia.

Agora baixe-se um pouco. Mais. Mais um bocadinho. Baixe-se e olhe para o tempo como quando era pequeno e o mundo lhe parecia do tamanho do que via. Repare agora como um ano é muito tempo. A semana tem tempo de sobra para aprender e crescer; o fim-de-semana é tão comprido que dá para aproveitar o melhor da cidade, para descobrir as novidades que não param de surgir e ainda ter agenda para todos os eventos infantis; e das férias então nem se fala: são tão grandes, tão grandes, que quando chegam ao fim já está tudo desejoso de retomar a aventura que é o dia-a-dia.

Nesta edição da Time Out Miúdos vai encontrar um ano em cheio para viver em família, numa cidade cada vez mais aberta (e animada) para todas as idades. Guarde o relógio na mesa de cabeceira, ponha o telemóvel no silêncio e, se facilitar, baixe-se um pouco. Tem muito tempo para ler esta revista e aproveitar o tempo que aí vem.

