A Electrão está à procura de activistas para salvar o planeta

Tem aquele vizinho que convenceu toda a gente do bairro a reciclar? Ou aquele amigo que não vai à praia sem um saco para recolher o lixo deixado pelos outros? Então é altura de o denunciar ao país e inscrevê-lo na iniciativa “Faz pelo Planeta by Electrão”, da Electrão – Associação de Gestão de Resíduos que procura “activistas anónimos dispostos a salvar o planeta”. Os vencedores ganham uma viagem de quatro dias ao maior parque florestal da Europa, o Parque Nacional Bialowieza, na Polónia.

A iniciativa, que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, “quer encontrar agentes de mudança, tanto ao nível da comunidade, como dentro das empresas”. Com a particularidade de não ser possível fazer candidaturas a título individual, ou seja, é preciso ser nomeado por alguém – por um amigo, um familiar ou até pela sua empresa. Conhece algum ambientalista anónimo? Então inscreva-o através da página oficial da iniciativa até 31 de Agosto de 2021.

Haverá duas viagens a atribuir: uma para pessoas singulares (Big Changer) e outra para um colaborador nomeado pela empresa (Corporate Changer). Estes “campeões da mudança” vão ser seleccionados por um júri constituído pela Electrão e pelos seus parceiros desta iniciativa. Quem partir em direcção à Polónia deverá documentar a viagem em formato audiovisual para que, mais tarde, o vídeo possa ser partilhado com as comunidades Electrão. As empresas vencedoras vão ainda ter acesso a planos de consultoria ambiental.

Para fazer ecoar a iniciativa e levar a causa da sustentabilidade a mais pessoas, a Electrão conta ainda com a ajuda de influenciadores da área ambiental como Ana Milhazes (Lixo Zero), Ana Masiello (Hero to Zero) ou Catarina Matos (Mind the Trash).

“O planeta precisa que todos se mobilizem para esta grande causa”, considera o director geral da associação, Pedro Nazareth. “Porque não somos capazes de travar esta luta sozinhos estamos determinados a encontrar pessoas verdadeiramente extraordinárias, que sabemos que existem e que podem inspirar esta mudança de forma natural, quer na comunidade, quer nas empresas.”

Além de reconhecer o trabalho destas pessoas e empresas que lutam por um planeta mais verde, a iniciativa “Faz pelo Planeta by Electrão” pretende ainda promover a reciclagem e incentivar a passagem para uma economia cada vez mais circular.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Há uma nova Time Out Cascais para descobrir