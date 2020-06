A estação de metro dos Olivais está finalmente de cara lavada

O anúncio foi feito esta terça-feira, 2 de Junho, pela própria empresa, que garante que os acessos, até agora condicionados, já se encontram operacionais. Os trabalhos, iniciados a 26 de Fevereiro, foram constituídos por intervenções de reabilitação profundas, face ao estado de degradação de várias zonas da estação, assim como a renovação de equipamentos e infraestruturas, fundamentais para a prestação de um serviço em condições. Destacam-se as acções de reparação e tratamento das infiltrações.

Para além das intervenções de cariz estrutural, renovaram-se os tectos das abóbadas do cais, os painéis de azulejos com as obras plásticas, procedendo-se ainda à limpeza e reabilitação de paredes e pedras de revestimento. Já em termos de infraestruturas eléctricas, o Metro de Lisboa garante, em nota informativa, ter substituído integralmente duas escadas mecânicas de ligação entre o cais e o átrio, as portas dos três elevadores da estação e realizado também intervenções de renovação do sistema de bombagem da sub-estação de tracção.

Foi ainda actualizado o sistema de videovigilância da estação, com a inclusão da funcionalidade de controlo de acessos e intrusões à via férrea. O sistema de iluminação das zonas públicas da estação foi igualmente renovado. Ao nível da superfície, na zona adjacente ao elevador de ligação ao exterior, colocaram-se vedações de protecção e delimitação do espaço, para impedir a vandalização recorrente e assegurar a segurança dos passageiros.

Recorde-se que a estação não chegou a fechar, mas os acessos, até agora condicionados, já se encontram todos operacionais.

