A Fábrica Braço de Prata vai ter concertos e jantares drive-in

Com o objectivo de retomar a actividade mantendo as normas de segurança, a Fábrica Braço de Prata passa a projectar concertos no exterior em formato drive-in com jantar disponível. Iniciativa arranca na próxima quarta-feira.

À semelhança do que tem acontecido noutras cidades europeias, também o espaço lisboeta encontrou uma alternativa no formato drive-in. A partir da próxima quarta-feira, 13, os concertos disponibilizados pela Fábrica Braço de Prata online durante o período de quarentena passam a ser projectados nos muros do exterior. Será também servido jantar.

O drive-in funcionará de segunda a sábado, das 19.30 às 23.00, com concertos das 21.30 às 22.30. O consumo mínimo obrigatório, em take-away, fixa-se nos 5€ por pessoa e é necessária reserva devido ao número de lugares limitado.

"Tínhamos de encontrar alguma alternativa para voltar à acção. E o espaço exterior da Fábrica deu-nos a solução", lê-se na página do centro cultural no Facebook. "Na segurança (e intimidade) dos nossos carros podemos, finalmente, sair de casa para um programa de fim de noite com amigos, ou para um jantar e concerto românticos, sem pôr em risco nenhum esforço de distanciamento social. E com aquele aroma de nostalgia que tanto adoramos."

Ainda não se sabe, porém, quando o espaço vai voltar a funcionar normalmente e a abrir as portas a concertos e outras actividades. Segundo a associação, vai ser preciso esperar mais algum tempo, "quer por ainda não haver indicações objectivas, quer pelo receio que todos sentimos de novos contágios".

