A Fábrica Portuguesa: plataforma que reúne marcas portuguesas inaugura com mercado online

O projecto é novo e o mercado que levam avante também – A Fábrica Portuguesa inaugura a sua plataforma a 1 de Maio com um mercado online que reúne apenas marcas portuguesas e que quer alertar para a importância de comprar e consumir o que é produzido no nosso país.

Inês Gil Forte, da Mada in Lisbon, e Rita de La Bletière, da Le Petit Chiffon, são as duas mulheres de negócios por trás desta ideia que quer levar a bom porto o que de melhor Portugal tem para dar – e as marcas portuguesas são um bom reflexo disso.

“Queremos dar voz aos projectos que têm elevada qualidade cá, à excelência dos nossos produtos, que muitas vezes são representados por marcas pequenas, em que os donos se esforçam todos os dias para garantir a satisfação de cada cliente”, conta-nos Inês.

A plataforma, que quer ser dinâmica com continuidade, terá o seu arranque no dia 1 de Maio com um mercado promovido online, no Instagram d’A Fábrica Portuguesa, que fará a ponte para as redes e sites das 30 marcas participantes.

“Costuma dizer-se que das catástrofes saem coisas boas, pela necessidade de reinvenção e descoberta de novos caminhos. Foi nesta maré de reclusão que surgiu a ideia de lançar A Fábrica Portuguesa, assente na divulgação via Instagram daquilo que de melhor se faz no nosso país”, diz a organização em comunicado. “Reunimos um conjunto de projectos incríveis feitos por pessoas talentosas que vão ser apresentados online nos próximos dias”.

A divulgação dos projectos – da joalharia à moda infantil, da ilustração ao calçado – já começou, precisamente no Instagram, onde todos os dias vão partilhando a história das marcas envolvidas, para que possa já ter uma ideia do que poderá comprar. No dia do mercado, que decorre entre as 10.00 e as 19.00, a comunicação será mais dinâmica e os próprios responsáveis pelas marcas vão estar activamente presentes nas redes sociais para poder contactar directamente com os clientes, como se de um mercado normal se tratasse.

Além das presenças óbvias da Mada in Lisbon e da Le Petit Chiffon, pode contar com marcas como Violeta Cor de Rosa, Moleke, Little Wings, Maria Gorda, Mufana Kids, Pecegueiro & Filhos, Tigers at Play, Oh Monday, Dot, Benedita Formosinho ou Headji.

Os portes durante este dia serão gratuitos e será ainda feito um sorteio de três cabazes com produtos e vales das marcas por todos os compradores.

