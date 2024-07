Fãs dos Wham!, esta é para vocês. Embora George Michael tenha morrido tragicamente, em 2016, aos 53 anos, há agora uma nova oportunidade para os fãs se aproximarem da lenda da pop, alugando a luxuosa casa com piscina anexada à sua antiga residência em Oxfordshire.

A deslumbrante propriedade de um quarto em Goring-on-Thames foi adicionada recentemente ao Airbnb e inclui uma piscina exterior aquecida (claro), grandes jardins, um churrasco e uma enorme lareira. No entanto, este luxo não sai barato. Uma noite nesta casa com piscina fica por mais de 650€.

Dito isto, as avaliações no Airbnb são excepcionais: "extremamente pacífica", "um pequeno pedaço de paraíso isolado" e um "esconderijo idílico", são algumas delas. Numa entrevista com Oprah Winfrey, o próprio George Michael definiu a sua casa com piscina como "maravilhosa".

Uma fonte disse ao The Sun: "Tem sido muito popular entre os fãs do cantor, que estão gratos pela oportunidade de experimentar a sua casa em primeira mão." Eis um pequeno vislumbre da propriedade e do jardim.

Photograph: Courtesy of Airbnb

Photograph: Courtesy of Airbnb

Photograph: Courtesy of Airbnb

Photograph: Courtesy of Airbnb

Interessado em alugar a casa? Pode ver o anúncio no Airbnb aqui.

+ Um intra-rail para finalistas do secundário? Há um programa a oferecer viagens e estadia