A famosa italian beef da série The Bear pode ser devorada na Kitchenette

A criação é da chef brasileira Marcella Ghirelli e marca a estreia do Sandwich Club – um novo projecto do Pop Up Café.

Se há coisa que podemos esperar da chef Marcella Ghirelli são boas sanduíches. Depois de fazer sucesso com a sua sandes de pastrami na Comida Independente, é a vez de recriar, no Pop Up Café da Kitchenette, a sandes-sensação da série The Bear, uma italian beef.

Na série disponível na Disney+, Carmen Berzatto (Jeremy Allen White) é um chef de cozinha que abandona o fine dining para evitar a falência do restaurante do irmão, que se suicidou, em Chicago. As italian beef, que são um ex-líbris da cidade, são a especialidade da casa.

O take de Marcella, aqui chamado de "Garanhoa Italiana" (15€), leva brisket da Novilha d'Aire, produtor da Serra D'Aire e Candeeiros, e disponível no Talho das Manas; e pão da Marquise com pickles. Tudo servido com uma taça extra do caldo da carne para molhar quantas vezes quiser.

A criação da chef, que actualmente está no comando do projecto Cella Door, está apenas disponível até ao dia 7 de Janeiro e marca a estreia do Sandwich Club, no pop-up da Kitchenette. Todos os meses, será aqui lançada uma sandwich em colaboração com chefs.

Rua Coelho da Rocha 72 (Campo de Ourique). Seg-Sex 9.00-17.00. Sáb 10.00-16.00

+ Depois da pasta caseira do Ruvida, as focaccias do Pausa & Crescente

+ Quer saber mais sobre vinho? Pedrones, sommelier no Feitoria, está pronto para o ensinar