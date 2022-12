Quer saber mais sobre vinho? Pedrones, sommelier no Feitoria, está pronto para o ensinar

Pedro Ramos é também uma pequena estrela no Instagram. Com a mulher, Liana Saldanha, criou um curso de vinhos para todos aqueles que querem aprender. "Descontraído, nada chato", promete.

Comprar um bom vinho não é sempre uma tarefa fácil. Entre marcas com fama que ocupam grande parte das prateleiras do supermercado e algumas armadilhas, aliadas ao desconhecimento, apostar num bom vinho pode ser uma tarefa árdua. É verdade que existem aplicações para ajudar, mas nada como um curso para quem gosta de beber, apesar de não perceber assim tanto do assunto. Foi a pensar nisso que Pedro Ramos, também conhecido como Pedrones, sommelier no estrelado Feitoria, preparou, juntamente com a mulher Liana Saldanha, um curso online que promete descomplicar o que é complicado neste mundo.

Já é isso que vão fazendo no Instagram, na conta de Pedro (@pedrones_somm), onde soma mais de 11 mil seguidores: dicas simples, úteis e infalíveis, perfeitas para leigos e profissionais, sempre com notas de humor. Foi aí que nasceu o bichinho para criar um curso. Ocasionalmente, lá aparecia alguém que pedia. Mas nenhum dos dois se sentia preparado para avançar, até que uma formação recente num “pequeno restaurante que queria vender melhor” mostrou-lhes que era possível.

DR Pedro Ramos e Liana Saldanha

“A gente criou um método e percebeu o caminho. Começamos por explicar o que é o vinho, como o vinho é feito. Uma pessoa que quer aprender a degustar um vinho tem que entender como o vinho é feito, tem que entender os processos”, diz Liana, para quem este curso, feito em parceria com a Wine2Help, serve para dar “à pessoa consciência crítica, conhecimento e capacidade de descobrir o que gosta”.

“É o curso que eu gostaria de ter feito quando me iniciei no vinho”, garante Pedro, que chegou este ano ao Feitoria, depois de André Cruz ter assumido a cozinha do restaurante. Antes disso, tinha estado cinco anos do Alma, o restaurante com duas estrelas de Henrique Sá Pessoa.

Nesta primeira aventura como formadores, a dupla apostou num curso apenas online, também a apontar ao público brasileiro. São os dois nascidos no Brasil e parte dos seus seguidores está do outro lado do Atlântico. Além disso, Pedro aponta as vantagens: “São aulas gravadas, é como se a pessoa estivesse a assistir Netflix. Pode ver à hora que quiser, quantas vezes quiser”.

Mas não se pense que por isso não há margem para o diálogo e para dúvidas. Paralelamente, é criado um grupo para que todos se possam falar. “Queremos manter contacto semanal”, conta Liana, revelando que, no final do curso, haverá uma “degustação guiada com o Pedro” via Zoom. “Aí quem sabe esse encontro pode virar outras coisas, uma confraria, um clube… [Queremos] dar a base para as pessoas aprenderem mais sobre vinho, aprender a beber melhor, a comprar melhor, ter mais consciência, e com isso criar uma comunidade”, explica.

O curso estará disponível a partir de quarta-feira, dia 14, mas já há lista de espera aberta com condições especiais para quem aderir, da oferta de um ebook a um “super desconto” que só vai ser anunciado no dia e que se manterá activo até ao dia 21 – depois disso, o custo será de 107,90€.

