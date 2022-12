Alexandre Silva celebra sete anos de LOCO com sete jantares surpresa

Se habitualmente quem se senta à mesa do estrelado LOCO pouco sabe o que lhe espera, uma vez que o menu nunca é revelado, nos jantares especiais que o chef Alexandre Silva preparou para celebrar o sétimo aniversário do restaurante tudo pode acontecer. São sete momentos únicos, ao longo de sete meses. Esperam-se noites imprevisíveis, criativas e, claro, um pouco loucas. João Rodrigues (ex-Feitoria) é o chef convidado do primeiro jantar que acontece já no dia 17 de Dezembro. O brasileiro Alex Atala e o português que brilha em Londres Nuno Mendes são algumas das surpresas preparadas para a frente.

“O número sete tem um significado muito especial para mim e este 7.º aniversário do LOCO representa não só um ciclo de vida e de maturidade do restaurante, como também a celebração de um estilo muito próprio que quis introduzir com o LOCO desde o primeiro dia, e que visa romper com as regras, surpreender e fugir do que é confortável”, reage em comunicado Alexandre Silva. “O LOCO representa proximidade, sem cerimónias nem protocolos. O restaurante é dinâmico, sempre com alguma coisa a acontecer à mesa, como se fosse um concerto ao vivo que, por mais que já tenhamos visto a banda a actuar, continua sempre a surpreender de alguma maneira.”

Quando no início do ano nos sentávamos à mesa do restaurante com o chef, este avisava-nos para isso mesmo: “O ideal é [vires] como quando vais para uma peça de teatro ou ver uma exposição qualquer, mente aberta. Estás à espera de tudo e não estás à espera de nada”.

Com estes jantares pontuais, Alexandre promete levar esta regra mais além. Ele, que desde que abriu o restaurante, ouviu vaticínios de que não chegaria longe. “Se tivéssemos de mudar o restaurante cada vez que diziam que ia correr mal, este restaurante já não existia. Primeiro foi: mas vocês não têm refrigerantes? É impossível, o restaurante vai fechar. Depois era porque não tínhamos café expresso: o restaurante vai fechar. Não há estacionamento? O restaurante vai fechar. O restaurante ia fechar por tudo. Ou porque não tínhamos menu. O nosso menu tem só um pequeno texto sobre o restaurante, uma coisa muito simbólica, e o preço, mais nada. É o nosso conceito e não vamos mudar aquilo que somos”, explicava na mesma ocasião.

Sobre a noite de 17 de Dezembro, com João Rodrigues, Alexandre não dá pistas. “Este será, acima de tudo, um encontro de amigos. Uma reunião de talentos, com cozinhas autênticas e de sabores imprevistos, numa noite desenrolada num mood de aventura e emoções”, lê-se na nota de imprensa. O menu terá o preço de 150€ (+80€ com harmonização).

Já os próximos jantares comemorativos ainda não têm data anunciada, sendo certo que acontecerá uma vez por mês, “sempre com momentos diferentes e que prometem surpreender os clientes, num conceito incógnito em que nada se sabe sobre o menu de degustação ou o decorrer da noite”.

