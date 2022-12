O mozzarella bar do Obicà estreia-se em Lisboa no Príncipe Real

Depois da abertura no Porto, em 2021, a cadeia italiana instalou-se no Príncipe Real com receitas vindas directamente de Itália.

Traduzido do dialecto napolitano, Obicà significa “aqui está” – uma expressão mais do que apropriada para dar nome ao novo restaurante italiano do Príncipe Real. “Aqui está” o novo mozzarella bar da cidade. “Aqui está”, também, uma boa maneira de partilhar comida com amigos e família. Uma fórmula já testada em Roma (onde nasceu a cadeia, em 2004), e noutras partes do mundo, inclusive no Porto, onde se estreou em Portugal.

“Havia um gap em Portugal neste tipo de restauração. Há coisas que andam à volta da cozinha italiana, mas não com as mozzarellas como base”, explica um dos sócios, João Vale, o responsável por trazer a cadeia italiana para Portugal. “Nós somos autênticos. Vimos de Itália para Portugal e eu acho que isso faz a diferença”, acrescenta.

E ser autêntico significa respeitar os ingredientes da gastronomia italiana. “A esmagadora maioria da nossa matéria-prima, tirando os frescos e a carne, é italiana. A nossa pasta, o nosso azeite, os vinhos, as mozzarellas vêm de Itália, não são comprados aqui”, garante o sócio. Um rigor que se estende a quem lá trabalha. “Fazemos treino da equipa em Itália antes de abrir cada um dos nossos restaurantes.”

Todo este esforço resulta num menu onde estão representadas as regiões de Génova, Pádua, Florença, Puglia e Campana e que é igual em todos os restaurantes Obicà. Quem manda é o ingrediente, sem distracções. “Nós não usamos alho ou cebola. Nada contra, mas para retirar das matérias-primas a máxima qualidade, não podemos encobri-las com outros sabores”, esclarece João Vale. “Nós não somos um fine dining, somos um restaurante simples de comida de conforto, para ser partilhada, mas com um padrão qualitativo de retirar a máxima expressão aos ingredientes que vêm de origem”, acrescenta.

Na carta, o que se destaca é o mozzarella bar, com várias opções à escolha. A mozzarella di bufala DOP (100g, 9€) chega-nos da região de Campana, também numa versão affumicata, que é como quem diz fumada (9,5€, 100g); e bocconci, ou seja, num formato mais pequeno (9€, 4 uni). Entre as opções estão ainda a burrata pugliese (11€, 125g) e a stracciatella pugliese (10€, 125g), directamente de Puglia.

As tábuas de degustação, pensadas para a partilha, são outro chamariz. A Mozzarella Bar Experience (52€) é uma delas. Trata-se de uma experiência completa, que pode servir até oito pessoas e que inclui dois tipos de mozzarela, charcutaria, crostino com tomate cherry e manjericão, tomate confitado, alcachofras assadas, húmus de pimento, pesto de manjericão e focaccia de orégãos.

Ainda em destaque no Obicà – que não se faz só de mozzarella – estão as focaccias, como a de tomate com manjericão fresco (9,5€) e as pizzas, como a de cogumelos porcini com mozzarella di bufala, abóbora e lascas de parmigiano reggiano DOP (19€). Mas há espaço também para as massas, como o tagliolini al tartufo, com trufa negra (21,5€), e para o gnocchi (18€), com fondue de camembert di bufala, gorgonzola DOP, pêra caramelizada e nozes. Nas sobremesas o melhor é optar pela degustação (21€), na qual se inclui o tiramisu e outros clássicos italianos.

Dentro do restaurante há ainda uma pequena mercearia. “Há muitos dos nossos artigos que vêm de Itália que nós depois colocamos ao dispor dos clientes. Podem levar para casa as pastas, os azeites, o vinho, o tomate em lata, alguns ingredientes”, detalha o sócio.

Para já, a marca Obicà está presente em mais de 20 cidades, em cinco países, mas esperam-se novas aberturas em Portugal. “A nossa ideia é termos entre três a cinco unidades no país”, garante João Vale.

Rua da Escola Politécnica, 90 (Príncipe Real). 91 040 7706. Dom-Qui 12.30-16.30, 19.00-23.00, Sex-Sáb 12.30-16.30, 19.00-00.30

