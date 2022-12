Este Natal, há comida que dá que pensar no Time Out Market Lisboa

Seis chefs do mercado inspiraram-se nas histórias de pessoas que tiveram de fugir dos seus países e encontraram casa em Lisboa, e criaram seis petiscos. De 5 de Dezembro a 6 de Janeiro, estas criações especiais estão à venda nos seus espaços no Time Out Market – e parte da receita reverte para a Portugal com ACNUR.

Este Natal não será nada típico, com uma guerra na Europa e tantos outros conflitos armados pelo mundo. O Time Out Market, que acolhe cerca de 4 milhões de visitantes de todo o mundo por ano – só numa semana contaram-se 66 nacionalidades diferentes – celebra o espírito natalício, mas não pode ficar indiferente ao contexto mundial.

Lisboa é uma cidade que acolhe pessoas de todo o mundo. Muitas delas encontraram na cidade um porto de abrigo e o ponto de recomeço. O Time Out Market quis celebrar esta multiculturalidade, que torna a capital tão especial, e trazê-la para dentro do mercado, num verdadeiro espírito natalício de paz, amor, união e solidariedade.

Para isso, com o apoio da associação Portugal com ACNUR, foram convidadas seis pessoas que tiveram de fugir dos seus países de origem – pelos mais diversos motivos – e que encontraram em Lisboa uma cidade que as acolheu, a partilharem as suas histórias de vida. São elas Elyas e Samir do Afeganistão, Eman da Líbia, Svitlana e Tatiana da Ucrânia e a Vimbayi do Zimbabué.



Em seguida, seis chefs do Time Out Market inspiraram-se nas suas histórias de vida, nos ingredientes que fazem parte das suas infâncias no seu país natal e outros que evocam memórias felizes – e recriaram-nas em forma de uma receita. Daqui surgiram entradas, pratos e sobremesas que contam histórias e que se deseja que levem as pessoas a pensar mais nos outros. É daqui que surge o nome desta campanha “Food for Thought”.

As histórias destes novos lisboetas e a sua interacção com os chefs do mercado na criação destes pratos especiais vão ser contadas em vídeos publicados nas redes sociais do Time Out Market.

Todos os que vierem ao mercado entre 5 de Dezembro e 6 de Janeiro vão poder provar estes petiscos a um preço simbólico. Parte do valor reverte para a Portugal com ACNUR, parceiro nacional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR/ ACNUR), que sensibiliza e angaria fundos para apoiar os programas internacionais de ajuda humanitária.

Time Out Market. Avenida 24 de Julho. Todos os dias 10.00-00.00

