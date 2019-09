A Festa Animal volta a Oeiras com o objectivo de promover a adopção

A festa já vai na sua 6.ª edição e acontece entre os dias 5 e 6 de Outubro. Demonstrações de intervenção assistida com cães e burros, o Rally Obediência e a Corrida do Animal são as novidades para este ano.

Espera-se um fim de semana cheio de fauna no Jardim Municipal de Oeiras, ideal para os que têm um animal de estimação (principalmente um cão ou um gato) ou para quem está a pensar em arranjar uma nova companhia.

Entre as 11.00 e as 17.00 irá decorrer a campanha de adopção, a grande motivação desta festa que quer ajudar os patudos do município a encontrarem um lar.

Ao longo dos dias, são muitas as demonstrações caninas que irão acontecer, desde aulas experimentais de obediência, a truques caninos e interacção com o público. Se já tem um cão lá por casa, poderá aprender em cinco minutos a ensinar o seu cão a não puxar a trela.

O Centro para o Conhecimento Animal estará na festa a responder a qualquer dúvida que tenha em relação ao seu amigo de quatro patas. As respostas serão dadas durante a Hora do Cão e a Hora do Gato, a primeira às 11.00 e a segunda às 12.00.

Esta será também uma boa oportunidade para ficar a conhecer o trabalho dos animais que ajudam a Guarda Nacional Republicana ou dos cães guia que são um grande auxílio para pessoas com deficiências visuais.

A Festa Animal contará também com workshops durante os dois dias: “Como evitar uma má adopção” coordenado por Sílvia Machado, Fundadora e Directora Geral do Instituto do Animal (no sábado) e “Programa de Apoio a Idosos”, que será dado por José Correia do Retriever Clube Português (no domingo).

O programa completo está disponível aqui.

Jardim Municipal de Oeiras, 5 e 6 de Outubro, 10.00-18.00. Entrada livre.

