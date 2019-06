A Festa da Cereja em Sintra tem tasquinhas e muita fruta

Só estamos na época da cereja quando as festas se multiplicam pelo país com caixas e caixas cheias deste fruto de Verão. E Sintra não fica de fora da rota. Neste fim-de-semana, a Quinta da Ribafria recebe a Festa da Cereja e além de fruta, há tasquinhas e muita música.

A festa acontece à boleia da Casa do Concelho de Resende, vila bem conhecida pelas suas cerejas. Durante dois dias, no jardim da Quinta da Ribafria, os visitantes poderão não só provar as várias cerejas e comprar aquelas que mais gostarem.

Mas o programa inclui ainda tasquinhas de produtos regionais e petiscos, artesanato e jogos tradicionais.

No sábado, dia 8, há ainda o grupo de cantares serões saloios do Algueirão e bailarico animado pelo conjunto musical Hélder Santos. Já no domingo, há ranchos folclóricos e festa garantida com o grupo Top 2 Musical.

A entrada é gratuita.

Quinta da Ribafria, Estrada da Várzea (Sintra). Sáb-Dom 09.00-20.00.

