A festa do surf regressa ao Estoril com mercado, workshops e música

Gostaria de mergulhar no mundo do surf mas tem medo de meter água? No Surf Out Portugal não tem de molhar os pés. A segunda edição do evento regressa ao Estoril em Setembro, com uma mostra de produtos, workshops, activações e debates sobre o sector.

Não interessa se é praticante, se está a pensar aprender ou se gosta mesmo é de ver os outros a cavalgar o mar. O Surf Out Portugal – festa do surf para os amigos – está de volta à Feira Internacional de Artesanato do Estoril, nos dias 21 e 22 de Setembro, com actividades para toda a família. Durante dois dias, poderá descobrir o melhor desta prática desportiva, através de um mercado que reúne meia centena de marcas e grandes nomes da modalidade, como Nicolau Von Rupp e Alex Botelho, surfistas de ondas grandes, e Johnny Cabianca, shaper do campeão mundial Gabriel Medina.

A par do brasileiro Johnny Cabianca, também o shaper Nick Uricchio, da Semente Surfboards, e o australiano James Cheal, CEO da Chilli Surfboards e responsável pelas pranchas de Adriano Souza, campeão mundial em 2015, vão marcar presença para sessões de live shaping, onde vai poder aprender a fazer pranchas de surf. Para completar o leque de actividades, conte ainda com workshops, incluindo alguns para miúdos, que poderá levar sem correr o risco de se aborrecerem.

Vão acontecer ainda Surf Talks, promovidas pelo Turismo de Portugal, onde estarão em debate temas como a importância de um cluster do surf, a coexistência entre as diferentes abordagens e estilos da modalidade ou como pode este desporto ser visto como uma oportunidade de negócio.

Entre os convidados, encontra, por exemplo, Francisco Spínola, director-geral da Liga Mundial de Surf para a Europa, África e Médio Oriente, mas também figuras internacionais, que vêm partilhar a forma como vêem o surf português, como o talent manager americano Ben Cohen, da 28th Ave Management, o australiano Michael Spencer, manager da Chilli Surfboards, e o alemão Mario Wehle, gerente da Magic Quiver, loja de artigos de surf premium.

“Quisemos, mais uma vez, preparar um evento para toda a família e para todos os simpatizantes deste desporto, desde o surfista profissional ao surfista por lazer, passando por aqueles que apenas simpatizam com a sua 'boa vibe' e estilo de vida”, explica em comunicado Salvador Stilwell, responsável pelo evento juntamente com o irmão Patrick Stilwell. “Além de poderem experienciar uma imersão única no surf, conhecendo o que de melhor se faz na área e tendo a oportunidade de ouvir alguns dos principais intervenientes do sector, os visitantes vão também poder contar com muita animação, para dois dias muito bem passados.”

A entrada no recinto tem um custo de 2€ e os menores de 12 anos não pagam. O programa completo ainda não foi anunciado, mas inclui food trucks e música, com DJ no local, para abanar o capacete quando lhe apetecer.

FIARTIL. Avenida Amaral (Estoril). 21 e 22 de Setembro. Sáb-Dom 12.00-22.00.

