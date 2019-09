A festa silenciosa que vai pôr toda a gente a dançar no Jardim do Torel

Chama-se silenciosa, mas desengane-se se pensa que não haverá música nesta festa. A Silent Party, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António que acontece já neste sábado, quer por-nos a dançar de auscultadores postos, garantindo a diversão sem chatear a vizinhança.

Com o objetivo de celebrar a chegada do Outono, a Silent Party vai estar a cargo de dois DJs, cujos nomes ainda não foram anunciados. A ideia é que possa escolher o seu favorito através do auscultador.

Situada no Jardim do Torel, reconhecido pela sua vista privilegiada sobre a cidade, a Silent Party começa às 18.00 e prolonga-se até às 23.00, e o melhor é que a entrada é livre. Mas apresse-se, pois as entradas estão limitadas à lotação do espaço.

Com esta iniciativa, Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Santo António, quer demonstrar que "é possível divertirmo-nos sem incomodar quem vive e quer descansar, conseguindo isto através do uso das novas tecnologias", lê-se no site oficial da Junta.

Jardim do Torel. 28 de Setembro. Entrada Livre.

