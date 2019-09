Museu de Lisboa volta a abrir as Galerias Romanas para três dias de visitas

Sob o tema "Artes Património Lazer", as Jornadas Europeias do Património (JEP) voltam a tomar conta de várias estruturas da cidade e, tal como em edições anteriores, as Galerias Romanas voltam a abrir para visitas nos dias 27, 28 e 29 de Setembro.

As Galerias Romanas de Lisboa – datáveis dos inícios do século I d. C. – foram descobertas com o terramoto de 1755 e todos os anos são motivo de romaria à Rua da Prata. Abrem ao público cerca de duas vezes por ano, por razões de conservação e segurança, mas o mais difícil é mesmo arranjar vaga para as visitar.

As visitas decorrem entre as 10.00 e as 19.00 dos três dias, e são esperados mais de três mil visitantes. As inscrições funcionam através de reservas no site do Museu de Lisboa, sendo que depois da reserva e recepção da confirmação, tem de efectuar o pagamento (2€) e levantar os bilhetes no núcleo seleccionado na inscrição (Palácio Pimenta, Santo António ou Teatro Romano). Mas não se distraia, só tem três dias para o fazer.

Apesar das vagas para esta edição estarem esgotadas, ainda tem uma oportunidade para se inscrever esta terça-feira, dia 24, de manhã – é melhor estar atento ao site (aqui). O Museu de Lisboa disponibilizará alguns lugares que resultam de reservas e bilhetes não levantados.

Este ano há visitas em inglês (todos os dias às 10.15 e 16.30) e em espanhol (dias 27 e 29 às 15.30), além das visitas feitas em língua gestual portuguesa.

Para além das visitas, o Museu promove ainda no âmbito das Jornadas Europeias do Património outras actividades nas Galerias como uma sessão de poesia (dia 28; 19.30) ou um percurso pedestre a partir das Galerias até ao Teatro Romano (dia 29; 11.30 e 16.00).

Ponto de encontro: Rua da Conceição, 64. Dias 27, 28 e 29 10.00-19.00. 2€. Reservas aqui.



+ A agenda cultural de Lisboa que não pode perder