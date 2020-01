A FIL volta a ser o espaço mais pet friendly da cidade

O maior salão de animais de estimação do país regressa à Feira Internacional de Lisboa de 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro. Nesta 9.ª edição, o programa é, mais uma vez, dedicado sobretudo aos cãopanheiros de raças portuguesas. Mas há formigas, ratazanas domésticas e até animais de quinta para ver (e proteger).

O Pet Festival é um festival para animais em que os humanos também podem participar, mas só como observadores. “Preservação e Conservação de Raças e Espécies” é o tema da edição deste ano. Entre 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro, a Feira Internacional de Lisboa é palco para uma competição internacional de gatos e para mais uma edição de “Dock Diving”, uma prova de mergulho aquático onde serão premiadas as melhores distâncias dos atletas canídeos que se atirem à água em perseguição do brinquedo preferido. Entusiasmado? Durante três dias, há muito para ver e fazer em família.

O Clube Português de Canicultura, responsável pela promoção de raças nacionais, é já presença assídua. Nesta edição, não será diferente. “Desta forma, os visitantes poderão ficar a conhecer raças para muito desconhecidas e que enfrentam, actualmente, problemas de extinção”, lê-se em nota do Pet Festival, que nesta edição também aposta em trazer novamente a Mirmex e o seu formigário didáctico, para dar a conhecer o seu “projecto de conservação e preservação de espécies de formigas, que necessitam de ser preservadas pelo impacto positivo que têm no ecossistema do planeta”.

Já entre as novidades encontra-se o Ratz Fórum, um projecto de divulgação da ratazana doméstica como animal de companhia, empenhada em desmitificar o preconceito em relação a esta espécie. Mas há mais roedores para conhecer. O Clube Português do Furão também tem presença confirmada e estará responsável pelo primeiro Concurso Nacional de Furões (Sáb-Dom 11.00), no âmbito do Pet Festival.

O Passeio dos Exóticos e a Quinta Pedagógica vão, por sua vez, ser remodelados, a nível de conceito e decoração, de forma a proporcionar uma relação de maior proximidade entre os visitantes e as diferentes espécies de répteis e animais de quinta. Vão ainda ser dinamizadas acções de auditório para consciencializar o público para o trabalho desenvolvido por lojas e empresas na preservação e conservação de espécies que, se não fosse a criação em cativeiro, já estariam extintas.

O Pet Festival voltará ainda a ocupar dois pavilhões com lojas, onde encontrará por exemplo marcas de alimentação animal, assim como áreas temáticas, como a Vila do Cão, uma exposição internacional de felinicultura, um ringue de demonstrações de várias modalidades desportivas, um espaço com dezenas de associações de resgate animal e até “um Playground, onde os animais poderão brincar e interagir uns com os outros”.

O programa completo ainda não foi anunciado, mas é possível consultar mais informação no site do evento. Os bilhetes, já disponíveis para compra online, variam entre os 6€ (válido para sexta-feira) e os 8€ (válido para uma entrada sábado ou domingo). Há ainda packs de três ou quatro bilhetes, a 18€ e 20€ respectivamente. Caso queira levar o seu animal de estimação, a entrada é autorizada mas exclusiva através do acesso do Pavilhão 3 e deve respeitar todas as normas impostas.

Feira Internacional de Lisboa. Sex-Sáb 10.00-23.00 e Dom 10.00-20.00. 6€-20€.

+ Para focinhos exigentes: serviços e produtos para animais de estimação