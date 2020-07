A Filho Único tem programa para as Noites de Verão

A partir de dia 7 de Agosto, todas as sextas-feiras até dia 25 de Setembro, a associação cultural Filho Único leva concertos ao Jardim das Estátuas no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) e ao Jardim da Galeria Quadrum.

É uma programação recheada, aquela que a Associação Filho Único vai levar ao MNAC em Agosto e à Galeria Quadrum em Setembro, parte da iniciativa Noites de Verão. Todas as sextas-feiras, a partir das 19.00, há nomes a subir a palco e a entrada é livre, mediante o levantamento de um ingresso, de forma a cumprir as normas em vigor.

A agenda abre com Nuno Rebelo a 7 de Agosto, seguindo-se depois "Cafetra Records apresenta Banda Fetra" (14 de Agosto) e Susana Santos Silva (21 de Agosto). Braima Galissá (28 de Agosto) encerra o palco do Museu Nacional de Arte Contemporânea.

Já no jardim da Galeria Quadrum, em Alvalade, o dia 4 de Setembro está entregue à editora discográfica naive, que leva a palco a fundadora Violet, BLEID e Odete. Nos restantes dias, Ricardo Toscano e Gabriel Ferrandini unem-se à Co$tanza's Post-MODEM Orchestra (11 de Setembro); Sereias e Sirius partilham o palco (18 de Setembro); e a programação termina a cargo da editora Príncipe com "Príncipe apresenta Niagara", levando a palco um Back to Back dos DJs Nigga Fox e Marfox.

