À grande e à italiana. Móveis de luxo da Molteni&C chegam à Avenida

Existe um único motivo para, até agora, nunca ter tropeçado neste nome. Dois, na verdade. Ou não tem por hábito folhear publicações da especialidade, ou a conta bancária não tem estado devidamente aprovisionada para poder renovar a cozinha pelo preço de um apartamento inteiro. O certo é que a Molteni&C é a mais recente inquilina na Avenida da Liberdade, com aquela que é a primeira loja da marca italiana em Portugal. Lá dentro, o luxo espreita nos detalhes, mas também nos cenários verdadeiramente dignos de capas de revista.

Com 90 anos de história (data que já mereceu um livro comemorativo, editado pela Rizzoli), a empresa tem passado de geração em geração. A sede, em Brianza, a norte de Milão, é onde tudo acontece – desde uma loja de cinco andares a um museu que conta a história da família. A mais recente estratégia, no entanto, tem apontado para a internacionalização, através da abertura de lojas próprias em cidades consideradas estratégicas. Lisboa foi só mais um passo lógico.

© Molteni&C

A personalização é uma chave para entender o que aqui se faz. Tudo pode ser alterado, sugerido ou reajustado para adaptar as proposta dos designers às especificidades da casa, a começar pela diversidade de estantes modulares. Estruturas que respiram (e de que maneira) em open spaces e pés-direitos como o da loja, com quase cinco metros, mas que, segundo os profissionais de serviço, podem ser adaptados aos espaços mais exíguos.

As cozinhas são um sonho. A primeira, desenhada por Vincent Van Duysen, director criativo da marca desde 2016, e montada no piso térreo, é menina para 300 mil euros, no mínimo, e só não confecciona os alimentos por si. A segunda, instalada no andar de baixo, é mais modesta, ainda que bem apetrechada. Pode rematá-la por 50 mil euros, isto se abdicar de alguns extras.

Se for mais do tipo que se deslumbra com um closet amplo e cheio de subtilezas, dê meia volta e entre no quatro, ao lado das escadas. É, mais uma vez, uma visão digna de revista, com prateleiras iluminadas por LEDs, portas com abertura de 180 graus e todos os acessórios e mais alguns, incluindo suportes giratórios para guardar e, simultaneamente, expor toda uma colecção de exemplares de alta relojoaria.

Junte a esta montra lisboeta mais uns sofás confortáveis e alguns móveis de exterior, linha iniciada há cerca de dois anos, e terá uma pequena amostra do universo Molteni&C. O resto, já sabe, só por catálogo.

Avenida da Liberdade, 254 (Marquês de Pombal). 92 603 0765. Seg-Sáb 10.00-20.00

