Dos sonhos e delírios infantis, João Magalhães fez uma colecção (e performance)

Never For Love, Always For Money é colorida, exuberante e "monstruosa". A apresentação das peças aconteceu no novo atelier do designer, na Graça.

Never For Love, Always For Money

Não havia uma passerelle, nem tão pouco se podia chamar de desfile. Numa apresentação performativa, envolta em fumo, música, cor e elementos, que mais pareciam ter sido retirados de sonhos, ficámos a conhecer a Never For Love, Always For Money, a mais recente colecção de João Magalhães. No novo atelier, monstros, criaturas fantásticas, sonhos e delírios de infância deram o mote para as peças.

Já foi há oito anos que João Magalhães se estreou na ModaLisboa. Na edição de Março deste ano, por azar, o designer ficou doente e não chegou a pôr pé no evento. Mas, como mais vale tarde do que nunca, a nova colecção foi, finalmente, apresentada na última quinta-feira, 18 de Abril. Mais do que uma simples apresentação das novas peças, o designer quis proporcionar uma experiência imersiva, levando-nos numa viagem por um universo de sonhos, pensamentos vertiginosos, medos e delírios.

“É o meu universo infantil. Na escola, quando me sentia 'overwhelmed', retraía-me no meu mundo imaginário, o que eu acho que é muito comum nas crianças e elas também são um bocado perversas. E eu reparei, quando estava a construir isto, que é uma inocência misturada com uma ligeira perversidade”, descreveu João Magalhães à Time Out, após a apresentação. À volta de uma mesa de jantar, os modelos, vestidos nas peças do designer e adornados com acessórios e com maquilhagens exuberantes, tornaram-se o veículo para dar a conhecer este lado infantil e “monstruoso” que fascina o designer.

A performance também foi uma forma de mostrar todas as facetas de João Magalhães, que se quer estabelecer como mais do que um designer: como director criativo também. “Eu quis, cada vez mais, experimentar coisas novas, porque, para fazer roupa mais complexa, torna-se muito cara. Então eu decidi ser complexo noutras áreas, talvez simplificar a roupa, fazendo uma coisa com uma mensagem forte, ou seja fazer coisas mais simples e tornar mais complexo o resto do processo, porque eu sempre quis fazer desfiles que não fossem só passerelle, mas que tivessem outras coisas a acontecer.”

Na nova colecção, que só estará disponível para encomenda a partir da segunda semana de Maio, não faltam os padrões e as cores, desde os tops de mesh às sweatshirts compridas e com cores fortes, às camisolas de malha, com fios pendurados e remendos. De tudo, as t-shirts serão as peças mais básicas – são brancas e à frente apresentam uma frase “Hell is other people” ou “Fruity summer”. As peças são produzidas em Portugal, maioritariamente em Lisboa, à excepção das malhas, produzidas no norte do país.

Esta apresentação, que contou com a colaboração de Marcos Hasshorn, que desenhou os acessórios, e Pedro Caiado, chef responsável pelos pratos, decorreu no novo atelier do designer, que em breve estará aberto ao público também como showroom. Em 2022, o designer tinha estreado morada na Rua das Trinas. Entretanto, depois de alguns problemas no espaço, como inundações, mudou-se para o número 10A da Rua Professor Celestino da Costa, na Graça, há cerca de dois meses. Dar a conhecer, pela primeira vez, o atelier, na passada quinta-feira, veio da vontade de proporcionar um momento de encontro e contacto artístico. “As pessoas que aqui estão, não as conheço a todas, mas estamos todos conectados de alguma forma e, portanto, esta comunidade é uma situação tão complexa que, acho que assim, uniria as pessoas e uniria as áreas criativas – com a esperança de que, daqui, nasçam projectos”, rematou.

+ Béhen pegou nas tradições portuguesas e estampou-as na roupa