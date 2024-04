Béhen pegou nas tradições portuguesas e estampou-as na roupa

Em Março de 2023, a marca apresentou a colecção O Deus das Pequenas Coisas na ModaLisboa. Agora, as peças estampadas com os retratos etnográficos de Jorge de Barros chegam à Parlamento em modo pop-up.

Um ano e um mês depois de desfilar na passerelle da ModaLisboa, Joana Duarte, designer à frente da marca Béhen, leva a sua colecção O Deus das Pequenas Coisas – ou, pelo menos, parte dela – até à Parlamento Boavista. Com inauguração marcada para esta quinta-feira, 18 de Abril, a partir das 16.00, a loja temporária da criadora portuguesa mostra as tradições portuguesas através de peças de streetwear.

Na base da colecção estão as habilidades dos artesãos nacionais, mas também os registos fotográficos de Jorge de Barros. De norte a sul e durante décadas, muitas tradições e festividades portuguesas foram captadas na forma de retratos etnográficos. Joana Duarte estampou-os em hoodies, calças de ganga – como aquelas construídas a partir da imagem de duas irmãs a ver o mar pela primeira vez –, camisas e tote bags.

Esta fusão da arte com o design pode ser vista ao vivo já a partir desta quinta-feira e até 27 de Abril, numa passagem pop-up da Béhen pela Parlamento Boavista, naquela que foi considerada pela Time Out uma das ruas mais cool do mundo. A inauguração é aberta ao público, entre as 16.00 e as 19.30.

Rua da Boavista, 182 (Santos). Seg-Sáb 11.00-19.00. Até 27 de Abril

