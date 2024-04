Cone ou copo? A Santini responde: Bordallo Pinheiro

Fazer 75 anos anos é muita fruta e para celebrar este marco, a Santini e a Bordallo Pinheiro, que já leva uns bons anos de avanço (140), apresentam agora uma colecção inspirada no principal ingrediente destes gelados italianos made in Cascais.

O resultado está à vista: uma colecção, Carmen, de quatro copos moldados e pintados à mão na fábrica das Caldas da Rainha. As peças recriam as cores e relevos do morango, do limão, da uva e da laranja, feitos por quem domina a faiança naturalista.

Lá dentro só podia haver gelado. Dentro dos copos de cerâmica estão quatro sabores emblemáticos da gelataria mais antiga da Linha de Cascais. Fundada pelo italiano Attilio Santini em 1949, com a primeira loja a abrir na Praia do Tamariz, as receitas dos gelados são até hoje o grande trunfo da família. Agora, junte-lhes quatro copos feitos da melhor faiança portuguesa.

Os copos vão estar à venda em todas as lojas Santini até ao final do ano. Vão custar 18€. O conjunto dos quatro custa 64€.

+ Biquíni ou fato de banho? Fique de olho nestas marcas portuguesas