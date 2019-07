A Grom faz anos e para celebrar vai oferecer gelados

A Grom, no número 42 da Rua Garrett, em pleno Chiado, conta um ano de vida esta quarta-feira. Para celebrar, oferece gelados: na compra de um, tem direito ao segundo. Já não tem desculpas para não se ir refrescar.

A Grom, fundada em 2003 por Guido Martinetti e Federico Grom, chegou a Portugal no Verão de 2018. Um ano depois, convida os fãs do autêntico gelato italiano a aproveitar um dois em um. Se pedir um cone ou copo de qualquer tamanho, a gelataria italiana oferece-lhe o segundo, de valor igual ou inferior.

Será possível escolher entre qualquer sabor disponível, desde o novo sabor do mês, lampone e cioccolato, com framboesa e pepitas de chocolate, aos clássicos de stracciatella, pistácio, crema di grom e nata. As novidades da época incluem o gelado de mirtilo, de cor púrpura e aroma intenso, ao qual se juntam os restantes sorbets de fruta, como o pêssego, melão, morango e limão.

O primeiro cone ou copo pode ser saboreado por um valor entre os 3,50€ (pequeno) e os 5,50€ (grande). Sem glúten, nem corantes artificiais, conservantes ou emulsionantes, os sabores da Grom são criados com frutas e ingredientes provenientes de fornecedores certificados e da sua quinta própria Mura Mura, em Piedmont, perto de Turim.

Grom. Rua Garrett, 42 (Chiado). Seg-Dom 11.00-00.00.

