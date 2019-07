De 9 a 14 de Julho, há happy hour de panquecas no Cotidiano

O Cotidiano, um café-restaurante de pequenos-almoços e brunch a toda a hora no Chiado,estreia-se no famoso horário dos preços reduzidos com uma torre panquecas. De 9 a 14 de Julho, na compra de umas, oferecem outras.

A felicidade das happy hours não se faz apenas de cocktails e imperiais baratas. No Cotidiano, as happy hours são daquelas altas, redondas e fofas e há uma variedade considerável de coberturas, das cremosas às crocantes.

Durante o período desta happy hour, entre 15.30 às 17.30, qual almoço tardio ou lanche reconfortante, vai ser possível escolher qualquer uma das panquecas do menu e na compra de umas, oferecem-lhe outras de valor igual ou inferior.

Pode optar pelas monster chocolate, com molho de chocolate caseiro, banana caramelizada em açúcar de coco e grué de cacau (7€), as badass, com bacon, ovo estrelado e xarope de ácer (7€), as sugar mommy, só com manteiga e xarope de ácer (6€) ou as duas versões vegan, as rebel, com manteiga de amendoim caseira, banana caramelizada em açúcar de coco, granola e flocos de coco (8€) ou as sugar daddy, com xarope de ácer, banana caramelizada em açúcar e frutos vermelhos (7,50€). Não estranhe se as panquecas vegan demorarem mais a sair – a massa destas é feita no momento para se manterem bem fofas. Em qualquer uma das versões, dá para acrescentar fruta da época por mais 1,50€.

Rua do Crucifixo, 2 (Chiado).

