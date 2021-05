A “guerra” dos Tronos de Santo António começa agora

Todos os anos a EGEAC - Cultura na Rua e o Museu de Lisboa - Santo António desafiam os lisboetas a decorar portas, janelas e varandas com tronos dedicados ao Santo António, uma tradição que remonta ao século XVIII e que foi recuperada em 2015. A tradição continua em marcha para a edição 2021 dos Tronos de Santo António, com as inscrições abertas até 30 de Maio e a exposição marcada para os dias 5 e 6 de Junho, no âmbito da programação das Festas de Lisboa.

A participação é aberta a todos, explica a EGEAC, "crianças e adultos, indivíduos e coletividades, alfacinhas de gema ou adotados, religiosos devotos ou fervorosos descrentes", que se podem inscrever online ou presencialmente no Museu de Lisboa - Santo António.

É também no museu que podem requisitar uma estrutura para ajudar a erguer o trono, mas os participantes também podem fazer a sua própria estrutura. A única regra criativa é que guarde um espaço para a figura de Santo António no trono. Deverá depois colocá-lo visível na porta, janela ou varanda nos dias da exposição. No entanto, quem quiser pode manter o Trono de Santo António na Rua até ao final do mês.

Posteriormente, o roteiro ficará disponível em culturanarua.pt e museudelisboa.pt, as mesmas páginas onde agora estão disponíveis o regulamento de formulário de inscrição.

