Já começou a pesca do Concurso Sardinhas de Lisboa

Já começou a época das sardinhas, mas calma, estas não são para comer. Só se for com os olhos. A edição deste ano do Concurso Sardinhas Festas de Lisboa já está a postos para receber todas as interpretações do peixe-estrela da cidade. Os participantes têm até às 18.00 do dia 24 de Maio para apresentar as suas propostas.

Para fazer jus ao mote "10 anos, 10 sardinhas", este ano não há menções honrosas, à semelhança das edições anteriores, mas é por uma boa causa. Todas as dez sardinhas escolhidas pelo júri serão consideradas as vencedoras, ex aequo, e cada uma delas irá receber um prémio no valor de 1000€. Para que a equação fique perfeita, a EGEAC deseja este ano receber 10 mil propostas.

Há quase duas décadas que as sardinhas são um símbolo das festas da cidade. A ideia germinou em 2003, ano em que começou a ser o símbolo das Festas de Lisboa, numa parceria entre a EGEAC e o ateliê Silvadesigners que se prolongou até 2009, edição em que a criatividade passou para as mãos de designers, ilustradores e artistas plásticos convidados, de André Carrilho a Henrique Cayatte.

As sardinhas democratizaram-se em 2011, quando foi lançada a primeira edição do concurso que desafia todos os cidadãos do mundo a apresentar a sua interpretação deste símbolo das festas, com o mote "A sardinha é minha!". Chegaram aos milhares e até hoje deram entrada no correio da EGEAC quase 50 mil exemplares. Mais concretamente 49034 sardinhas, das quais 69 foram eleitas vencedoras e 30 distinguidas com menções honrosas.

O regulamento está disponível no site www.culturanarua.pt e os vencedores serão anunciados até 8 de Junho.

