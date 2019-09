"A Guerra dos Tronos" vence o Emmy pela última vez

Na hora da despedida, A Guerra dos Tronos voltou a vencer o Emmy de melhor série dramática. E Peter Dinklage voltou a ser considerado o melhor actor secundário numa série dramática.

De resto, A Guerra dos Tronos perdeu em todas as outras categorias para as quais estava nomeada no domingo, depois das dez vitórias nas categorias técnicas anunciadas no passado fim-de-semana. Foi uma desilusão, dado que a série da HBO começou a noite com 14 nomeações, mas não foi exactamente surpresa, tendo em conta as inúmeras (e justíssimas) críticas feitas à última temporada.

A grande vencedora da noite acabou por ser a produção britânica Fleabag, com quatro prémios. Foi considerada a melhor série cómica, e galardoada pela melhor realização de uma série cómica, melhor argumento de uma série cómica e melhor actriz principal numa série cómica (Phoebe Waller-Bridge).

Chernobyl, da HBO, foi outro dos programas mais premiados, neste caso nas categorias relativas a minisséries ou telefilmes. Recebeu prémios de escrita e realização, além do Emmy para a melhor minissérie.

As outras séries que conquistaram múltiplos Emmy foram Last Week Tonight with John Oliver (melhor talk show e melhor escrita para um programa de variedades); The Marvelous Mrs. Maisel (melhor actor secundário numa série cómica, para Tony Shalhoub, e melhor actriz secundária numa série cómica, para Alex Borstein); Ozark (melhor realização de uma série de dramática e melhor actriz secundária numa série dramática, para Julia Garner); e Saturday Night Live (melhor série de sketches e melhor realização de um programa de variedades).

Eis os premiados nas principais categorias:

Melhor série dramática

A Guerra dos Tronos

Melhor série cómica

Fleabag

Melhor minissérie

Chernobyl

Melhor telefilme

Black Mirror: Bandersnatch

Melhor actor numa série dramática

Billy Porter (Pose)

Melhor actriz numa série dramática

Jodie Comer (Killing Eve)

Melhor actor secundário numa série dramática:

Peter Dinklage (A Guerra dos Tronos)

Melhor actriz secundária numa série dramática:

Julia Garner (Ozark)

Melhor actor numa série cómica:

Bill Hader (Barry)

Melhor actriz numa série cómica:

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Melhor actor secundário numa série cómica:

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Melhor actriz secundária numa série cómica:

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Consulte a lista completa dos vencedores aqui.

