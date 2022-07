A histórica Ginjinha do Rossio agora também pode chegar a casa

É paragem obrigatória no Largo de São Domingos, no Rossio. Uma atracção turística à qual nenhum local, a dado momento, consegue resistir. A Ginjinha Espinheira, com quase 200 anos de história, não ficou parada no tempo e já tem a sua própria loja online (ginjinhaespinheira.com).

Com ou sem elas – as ginjas, claro –, no site da marca pode encomendar o licor lisboeta nos formatos de 1L ou 0,7L. As garrafas são exactamente as mesmas que encontra no Rossio, uma loja com o selo Loja com História. Sabia que foi aqui que se vendeu pela primeira vez ginjinha em Lisboa graças à visão do galego Espiñeira, que em 1840 experimentou fermentar ginjas dentro de aguardente, juntando açúcar, água e canela?

Nesta nova morada digital, é possível conhecer a história da marca e da família Espiñeira, bem como o processo de produção, desde a apanha, toda feita à mão sem recurso a maquinaria, até à maceração e ao engarrafamento.

“Quisemos mostrar o espírito de inovação e levar a nossa Ginjinha a outros espaços onde os nossos clientes já estão. Esperamos assim chegar mais perto daqueles que têm menos oportunidades para nos visitar no Rossio mas que, ainda assim, são consumidores regulares da nossa Ginjinha”, escreve em comunicado Francisco Espiñeira, a quinta geração da família. “Temos como objectivo dar a conhecer toda a história e curiosidades sobre a nossa marca, que se mistura e confunde com a da própria cidade de Lisboa. Este website e a nova loja online constituem o início de um novo rumo estratégico e de um conjunto de projectos que muito nos entusiasmam”, acrescenta ainda na mesma nota.

Além das garrafas de ginjinha (a partir de 11,40€), é possível ainda adquirir algum merchandise como um copo gravado (3€), um avental (17€) ou uma t-shirt com a mítica porta da loja desenhada (20€). As entregas são feitas em Portugal, ilhas inclusive, e Espanha.

