Antes do jantar, o Memoria oferece os petiscos para um “apéritif”

O pátio exterior do restaurante de Campo de Ourique está mais verde, com uma redecoração feita à base de plantas, e até ao final do Verão quer ser sítio de convívio ao final da tarde.

O Memoria está aberto todo o dia, todos os dias. Ao jantar, nem sempre é fácil conseguir mesa, mas o melhor mesmo é chegar antes. Umas horas antes, a partir das 17.00. A essa hora começa uma espécie de happy hour no pátio exterior, em que o restaurante de Campo de Ourique oferece a comida a quem lá for beber os seus aperitivos. O Apéritif Memoria, assim se chama a iniciativa, está disponível de segunda a sexta-feira até às 20.00. A partir daí, é hora para experimentar os novos pratos na ementa. Mas vamos por partes.

Primeiro, o Apéritif. Apesar do nome em francês, é inspirado num hábito que se criou em Itália antes de espalhar para outras geografias (incluindo a nossa, claro). Antes de mais, porque o Memoria é um restaurante italiano, mas também porque naquele país um aperitivo, além do que se bebe e do que se come para abrir o apetite antes do jantar, é também um acto de cortesia em que os clientes pagam as bebidas e quem serve leva, de oferta, uns aperitivos para a mesa. No caso do Memoria, são a focaccia, os queijos e os enchidos.

Na carta das bebidas estão os inevitáveis Spritz (6€). Há nove para escolher, começando no clássico laranja, o Aperol Spritz, a outras misturas com Prosecco e San Pellegrino, como o Bergamota Spritz (a laranja-bergamota é um pequeno citrino da Calábria), o Campari Spritz ou o Limoncello Spritz. Estão três opções de vinho, o branco Marquês de Borba Colheita, o tinto Barca do Inferno e o rosé 3000 Rosas, para pedir a copo (a partir de 3,5€) ou à garrafa (a partir de 14€); e estão cidras e cervejas, incluindo a italiana Birra Moretti.

DR O pátio exterior do Memoria

O Apéritif Memoria é servido apenas no pátio exterior do Memoria, recentemente alvo de uma intervenção da Green Embassy, uma pequena empresa especializada em escolher as plantas certas para o sítio certo – e delas cuidar sem recurso a químicos. Dá alguma continuidade ao verde do movimentado Jardim da Parada, que fica do lado de lá da porta.

Depois das 20.00, se preferir manter-se à mesma mesa e continuar jantar adentro, pode. E o Memoria, que pertence ao Grupo Non Basta (Pasta Non Basta, Provincia), tem novos pratos para provar. Na secção Antipasti & Insalate, tem o carpaccio de vitela com molho tonnato (14,5€), o ceviche de peixe do dia (12,5€) e as cenouras assadas com gremolata de mostarda e queijo fresco de cabra (8,5€). Nos pratos principais, há Tagliolini de espargos verdes com foie gras (25€), Tagliata de entrecôte com trufa e Parmigiano Reggiano DOP (23,5€) ou a Caldeirada de lombo de bacalhau com fregola sarda (18,5€). Para a sobremesa, a novidade é a Tarte toscana com ananás e gelado de baunilha (6€).

