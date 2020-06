A Islândia vai ter uma nova lagoa geotérmica na costa

O popular ponto de banho da Islândia, a Lagoa Azul, vai ter alguma competição. O país, conhecido pelas suas fontes termais naturais e céu escuro glorioso, vai receber uma nova lagoa geotérmica próxima do mar.

A Sky Lagoon, que deve ser inaugurada na primavera de 2021, nos arredores de Reiquejavique, capital da Islândia, permitirá que os visitantes mergulhem numa piscina infinita, de quase 100 metros de comprimento, com vistas desobstruídas do oceano e, à noite, terá assentos na primeira fila para observar as estrelas e as luzes do norte.

Num edifício coberto de relva e de design inteligente, a lagoa foi projectada para se misturar com o ambiente natural. A Sky Lagoon terá também uma cascata, um bar na água, uma piscina e saunas.

Os planos foram revelados pela Pursuit, uma empresa de viagens que realiza experiências como o Columbia Icefield Skywalk, um deck de observação em vidro acima dos glaciares nas Montanhas Rochosas do Canadá. Segundo a empresa, a Sky Lagoon é uma "experiência extraordinária num dos locais costeiros mais deslumbrantes da Islândia".

"O refúgio rejuvenescedor e relaxante, situado no cenário dramático do Oceano Atlântico, mas tão perto do vibrante centro urbano de Reiquejavique, permitirá que os hóspedes liguem a mente, o corpo e o espírito através dos poderes radiantes das águas geotérmicas enquanto apreciam a vista impressionante do oceano", diz Dagny Petursdottir, director geral do projecto.

