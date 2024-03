A Linha de Cascais está a funcionar? Sim, mas chegar a Lisboa é mais difícil

Um incêndio no Cais do Sodré obrigou à suspensão da circulação de comboios. Ainda na terça-feira, esta foi reposta. No entanto, a “devida normalidade” vai demorar.

Os comboios estão a circular na Linha de Cascais, depois de terem estado parados grande parte do dia de ontem, terça-feira, devido a um “foco de incêndio” na subestação eléctrica do Cais do Sodré. Contudo, ainda não está reposta a normalidade, nem à data para que isso aconteça. Até conseguir reparar os danos, a Infraestruturas de Portugal (IP) antecipa “algumas limitações” no serviço.

Na prática, o aviso significa que há um menor número de comboios a fazer a ligação ferroviária, “em particular” no troço entre as estações do Cais do Sodré e Algés, precisamente o que esteve cortado esta terça-feira. Ou seja, afecta também as estações de Santos, Alcântara-Mar e Belém. Para quem vem de Cascais e Oeiras e quer chegar a Lisboa (ou vice-versa), a IP sugere em comunicado que consulte os horários em vigor antes de iniciar a viagem.

Nessa mesma nota, publicada online ao final do dia de ontem, a empresa pública informa que “foram identificados os danos ocorridos e [que] as equipas de manutenção da IP implementaram uma solução que permitiu restabelecer a circulação ferroviária neste troço”. Segundo o Observador, o expediente encontrado foi recorrer à subestação eléctrica de Belém para alimentar os comboios com origem e destino no Cais do Sodré.

“Face à dimensão dos danos ocorridos, a circulação ferroviária na Linha de Cascais e em particular neste troço, vai proceder-se com algumas limitações, não sendo ainda possível avançar com uma data para que a circulação ferroviária seja restabelecida com a devida normalidade”, remata a IP. O Observador escreve que os serviços limitados podem durar dias.



+ A Vida Portuguesa fica no Chiado. Nova loja abre em Junho, na antiga Férin