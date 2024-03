A Vida Portuguesa fica no Chiado. Nova loja abre em Junho, na antiga Férin

Depois da notícia de que a loja da Rua Anchieta iria ser tomada por um alojamento local, eis a confirmação de que A Vida Portuguesa não arreda pé do Chiado. A próxima abertura será na Rua Nova do Almada.

A notícia do encerramento d'A Vida Portuguesa do Chiado, em Dezembro do ano passado, apanhou-nos de surpresa. Afinal, falamos da primeira loja inaugurada por Catarina Portas, em Junho de 2007, ainda o monstro da nostalgia e da saudade – e da valorização de marcas e ofícios bem portugueses – começava a mexer. O espaço foi reclamado pela unidade de alojamento local que já ocupa o resto do edifício.

A loja fecha portas no final da Primavera, mas a reabertura não tardará. Em Junho deste ano, A Vida Portuguesa reabre no número 72 da Rua Nova do Almada, lugar ocupado pela histórica Livraria Férin. A segunda livraria mais antiga da cidade (fundada em 1840) acabou por sucumbir às dificuldades financeiras e que fechou as portas também em Dezembro de 2023.

Os destinos destes dois vultos do Chiado cruzam-se agora, com A Vida Portuguesa a habitar um espaço com quase dois séculos de história. Pela frente, há agora trabalhos de preservação e recuperação, com os quais a loja de Catarina Portas já se comprometeu. "A Vida Portuguesa, tal como tem feito noutros espaços históricos que já ocupou e ocupa, compromete-se a devolver à cidade uma loja antiga preservada e recuperada até aos últimos detalhes. E a bem da nossa memória decidimos que a secção de livraria ficará logo à entrada, numa nova loja que será bem maior que a anterior, ocupando inteiramente também o piso de baixo", lê-se num comunicado a que Time Out teve acesso esta terça-feira, onde também é referido o "encontro de vontades" entre inquilinos e senhorios, a família Germano de Sousa.

A Vida Portuguesa na Férin tem abertura prevista para Junho de 2024 e vem juntar-se às restantes lojas que a marca mantém abertas em Lisboa – no Largo do Intendente, no Mercado da Ribeira e a Depozito, projecto conjunto com a Portugal Manual, no Desterro. Mas antes disso, também tem regresso marcado à cidade do Porto.

A nova loja fica no Time Out Market Porto, na Estação de São Bento, e tem abertura prevista para esta Primavera. É a primeira loja a abrir na cidade, depois do encerramento do anterior espaço, em 2020, ao fim de 11 anos de funcionamento.

+ East Lisbon Art Day: 12 galerias programam um sábado a bombar arte em Marvila