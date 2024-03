No East Lisbon Art Day, 12 galerias de Lisboa oriental programaram um roteiro ao estilo inaugurações simultâneas que vai das duas da tarde até às nove da noite e que termina com DJ sets entre as 22.00 e as 23.00, na ZDB 8 Marvila. Tudo isto no sábado, 23 de Março.

Para começar a tarde, pode rumar à Kunsthalle Lissabon e à Galeria Filomena Soares, que abrem portas logo às 14.00 e estão um pouco mais distantes do núcleo duro das galerias, instalado na Rua Capitão Leitão e arredores. A Kunstalle, na Penha de França, tem em exposição a colectiva "Lettera d'amore" e já está em festa desde o início do ano, a comemorar os seus 15 anos de existência. Siga para a Galeria Filomena Soares, no número 80 da Rua da Manutenção, onde tem à sua espera uma visita guiada a "Língua de areia", de Gonçalo Sena.

Galeria Filomena Soares Língua de areia, de Gonçalo Sena

Já chegado à Capitão Leitão, a partir das 15.00, a Insofar inaugura "How Much?", de John Traskowsky, com curadoria de Inês Valle, enquanto a Galeria Bruno Múrias apresenta a estreia da nova performance a solo de Vera Mota, Performing Matters, até às 20.00.

Às 16.00, na Little Chelsea Experience, galeria que costuma levar a palavra festa muito à letra (e onde foi filmado todo o último episódio da série ERRO 404), estreia "Days of Punk", de Michael Grecco. A exposição resulta de uma parceria com a Agence G37 e mostra quatro das fotografias da grande exposição que esteve no Centro Cultural de Cascais, para falar sobre o movimento punk nos EUA.

Ainda na Capitão Leitão, às 17.30 e às 18.00, há visitas guiadas à instalação Canil, primeira individual de Henrique Biatto, pelo próprio e Ana Grebler, na Belo Campo, galeria com morada no número 76 e que vive em simbiose com a Francisco Fino, onde pode seguir uma visita guiada, às 18.30, da recém-inaugurada “Em Frente da Porta do Lado de Fora”, de Pedro Paiva. Não se vá embora sem passar pela finissage de "A Pele da terra", de Natalia Loyola, e de “Cabeça de anta era boi”, de Flavia Regaldo, na galeria Colete Amarelo, das 18.00 às 21.00. Às 19.30, há uma performance de manipulação sonora de Victor Gonçalves e Natalia Loyola.

Underdogs | Blac Dwelle

Pelo meio, tem de ter arranjado um intervalo entre as 14.00 e as 19.00, para ir à visita guiada de "Equilíbio nos extremos", de Noah Zagalo, pelo próprio, na MAD Marvila (Rua Fernado Palha, 1), e para uma visita guiada à fotografia pinhole de Lola Barcia Albacar e Marinela Forcadell Breva, na exposição "La vuelta al mundo con 40 latas", na MAD Gallery (Rua Amorim, 3). E ainda à finissage de "Between Two Waters", da Underdogs, entre as 16.00 e as 19.00. Na ZDB 8 Marvila, ali ao lado, às 17.00 há lançamento do livro Last Movies, de Stanley Schtinter, e uma conversa com o filósofo Giovanbattista Tusa às 18.00. É aqui que o East Lisbon Art Day se despede, com DJ sets de ROC (live) + Lizatron & Mariana Raposo + Polido & Bruxisme, com início às 22.00. Uma estreia para resistentes.

Marvila (vários locais). Sáb 23 Mar 14.00-20.00. Entrada livre

