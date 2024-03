Nuria Enguita é a directora artística escolhida para o MAC/CCB

Nuria Enguita é a nova directora artística do MAC/CCB. A historiadora, editora e curadora espanhola foi, entre 2020 e 2024, directora do IVAM – Institut Valencià d’Art Modern. Inicia funções no museu de Belém em Maio.

Desde 1990, ano em que se licenciou em História e Teoria da Arte na Universidade Autónoma de Madrid, a historiadora liderou e participou em vários projectos artísticos. Entre 2008 e 2015, como curadora independente, organizou exposições em instituições espanholas e portuguesas. Em 2015, assumiu a direcção do Centro de Arte Bombas Gens, em Valência, e até 2024, do IVAM.

De uma open call internacional, à qual responderam 39 candidatos, o conselho de administração do CCB seleccionou o projecto apresentado por Nuria Enguita. Em comunicado, é destacada a sua consistência, sentido de oportunidade e o seu conhecimento da realidade portuguesa, sendo que a sua proposta de trabalho reforça também a ideia de “chão comum” que está a ser trabalhada no CCB.

Por um período de quatro anos, a começar em Maio, Nuria Enguita passa a ser a nova directora do MAC/CCB. Na equipa do museu fazem parte Rita Lougares, curadora-chefe para as artes visuais, e Mariana Pestana, curadora-chefe para a arquitectura.

