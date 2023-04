A Lisboa gráfica de António está cheia de trotinetas, turistas e muita festa

Podia ser qualquer outra capital, mas é Lisboa. António Jorge Gonçalves registou a cidade no seu traço cheio de humor e ei-la agora, em todo o seu esplendor, no diário gráfico ‘Welcome to Paradise’.

São instantâneos de Lisboa. Com mais ou menos detalhe, todos a preto e branco, retratam a paisagem urbana da cidade, das longas filas do eléctrico 28 aos ajuntamentos à beira-Tejo. “Lá vai Lisboa, a doida, de selfie apontada e sorriso em esgar”, descreve a Orfeu Negro, que edita o novo diário gráfico de António Jorge Gonçalves, Welcome to Paradise. O lançamento está marcado para 27 de Abril, às 18.30, na Livraria Travessa.

“A minha prática de desenho é diária. E, a partir de certa altura, começou a aparecer nos meus cadernos esta população flutuante de Lisboa, que são os turistas, porque na realidade já fazem parte, estão sempre cá. Mesmo que não sejam exactamente as mesmas pessoas, há uma ocupação da cidade que é sempre turística”, diz-nos o ilustrador, performer visual, cartoonista e professor na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Se formos à rua agora, agora neste exacto momento, já somos capazes de ver ao vivo várias das cenas impressas em Welcome to Paradise, ainda que tenham sido desenhadas há um ou cinco anos, entre 2019 e 2022. “Vivendo eu no centro histórico, tinha e tenho-os sempre [aos turistas] à minha porta”, revela o autor, antes de confessar que havia, claro, “uma curiosidade acerca do que é que estas pessoas fazem na cidade, quem são elas, como é que se comportam, para onde vão”.

Com ironia e olhar de antropólogo, António Jorge Gonçalves surpreende-nos com a nova – que já vai para antiga – configuração da capital. A seguir a um arranque bem humorado (14 páginas de fila até ao eléctrico 28), uma dupla mostra-nos um enquadramento curioso: em baixo, um amontoado de casas e as suas janelas; em cima, um cruzeiro imponente e as suas janelas. Nós e os outros, na mesma cidade. E, de repente, a lente faz zoom in e somos transportados para a Rua Augusta, o arco lá ao fundo, uma imensidão de corpos até lá chegarmos.

A expectativa confirma-se no virar das páginas. As corridas de trotineta, os passeios de bicicleta, as esplanadas cheias, as máquinas fotográficas em riste, as selfies e as visitas aos locais mais emblemáticos – e, por isso, mais turísticos –, desde a estátua de Fernando Pessoa, n’A Brasileira, até ao elevador de Santa Justa, na Rua do Ouro, ao Terreiro do Paço, com vista para a Ponte 25 de Abril a partir do Cais das Colunas, e ao túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos.

Das filas às festas

“A bicha do 28 é um sightseeing habitual. A questão é ‘quão grande é hoje ou a esta hora?’ e, no Martim Moniz, que foi onde fiz este desenho, é sempre um assunto. No outro dia, acho que num sábado, passei lá a meio do dia e a fila era quase o dobro, vinha por aí fora já a caminho da Rua da Madalena. Desenhar às vezes, para mim, é de facto isso, mapear, guardar para memória futura”, conta António, que começou a fazer estas observações com mais intensidade no ano de 2019. “Agora, já voltou em força. Mas nessa altura estava assim no máximo. A Baixa já estava a rebentar pelas costuras, e foi realmente nesse Verão e no princípio do Outono, antes do Covid, que estes desenhos foram feitos.”

© António Jorge Gonçalves Ilustração incluída em 'Welcome to Paradise'

A edição de Welcome to Paradise chegou a estar planeada para a Primavera de 2020, mas foi precisamente nesse ano que a cidade ficou, inesperadamente, vazia. “Eu arrumei o livro, tendo a noção que, de repente, tinha deixado de ter contexto – só se a gente fosse olhar com nostalgia. Mas a verdade é que o ano passado, quando o turismo começou a voltar, eu – entre fins de Maio, talvez já em Junho – voltei outra vez à rua, porque havia um clima muito furioso e hedonista, em particular com as festas de Lisboa, em Alfama também. Aliás, incluí uns quantos desenhos [dos arraiais] do Santo António.”

Grinaldas que imaginamos coloridas, grelhas apetrechadas, sardinhas e barris de cerveja por todo o lado, tasquinhas e dançarinos de ocasião. Lisboa não se faz só de filas e ruas cheias, faz-se também de festas – de comes e bebes com fartura, corpos alegres e beijos roubados. “Tinham acabado as limitações de viagem, de lotação e de máscaras, e a cidade estava em fogo”, recorda, destacando a forma como as capitais são, no fundo, “sítios de mudança e de ocupação”. “É uma coisa de que às vezes nos esquecemos, mas é, para mim, uma consciência muito nítida. As grandes cidades são espaços de grande volatilidade, de circulação, de permanência.”

Aqui, em Paris ou noutro lado qualquer, a dinâmica é mais ou menos a mesma. “Talvez sejamos um bocadinho previsíveis”, sugere. “Houve uma altura em que se queria fazer uma distinção entre viajantes e turistas, uma espécie de hierarquização social. A verdade é que a gente chega a algum sítio que não conhece e é turista, porque levamos uma rotina que não tem nada a ver com a rotina das pessoas que habitam permanentemente aquele espaço. E depois, quando estamos na sua cidade, já ficamos todos eriçados, que não podemos ir àquele restaurante porque está cheio de turistas. Há uma certa snobeira que, para mim, também é muito absurda.”

Para António Jorge Gonçalves, Welcome to Paradise não é político nem uma crítica directa à forma como o turismo transforma a paisagem da cidade. “Os desenhos são uma observação, são a minha maneira de ver e são, ao mesmo tempo, uma reflexão, e o que eu acho que é curioso – nos desenhos em geral, como linguagem – é que estão abertos a interpretações. Já tive, por exemplo, pessoas iradas a dizer ‘sim, isto é o retrato de Lisboa, acabou-se a poética’, e outras pessoas que acharam divertido”, conta, por entre risos. “Por isso, este é o momento de cada pessoa poder ver aquilo que quer. O que eu vi é aquilo que está nos desenhos, mas este assunto tem muitos outros pontos de vista para lá da gentrificação. Tem momentos angustiantes, sim, mas também nos faz perceber que Lisboa está cheia de pessoas que só querem ser felizes.”

Welcome to Paradise, de António Jorge Gonçalves. Orfeu Negro. 144 pp. 17€

