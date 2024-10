A ‘Lonely Planet’ revelou a sua lista de destinos a visitar em 2025

O final do ano está à porta (sim, também não queremos acreditar), mas é a altura perfeita para começar a planear todas as viagens que quer fazer no próximo ano. Para ajudar na escolha, a Lonely Planet acaba de divulgar a sua lista anual de recomendações.

Este ano, a selecção Best in Travel inclui 10 cidades, 10 regiões e 10 países que considera merecerem atenção. Alguns destinos são já populares, mas oferecem algo de novo, enquanto outros são verdadeiros segredos por descobrir.

No topo da lista de cidades está Toulouse, a quarta maior cidade de França. Segundo a Lonely Planet, a cidade da Occitânia é frequentemente apelidada de "mini Paris", com encantadoras vistas sobre o rio, espaços industriais inteligentemente renovados e, claro, galerias de arte. Tentado a visitar? Aqui estão alguns dos nossos Airbnbs favoritos na cidade.

E o melhor país para visitar no próximo ano, de acordo com a Lonely Planet? Os Camarões, que celebram o seu 65.º aniversário de independência em 2025. A merecida atenção ao país já vem com atraso – pense em praias intocadas, cidades vibrantes com muita dança e vida selvagem impressionante.

Por fim, a região de Lowcountry na Carolina do Sul e na Geórgia lidera a lista das melhores regiões da Lonely Planet. Estende-se desde as colinas de Piedmont até aos pântanos e dunas de areia ao longo da costa Atlântica, e apresenta uma das cenas gastronómicas mais apelativas dos EUA, especialmente em cidades como Charleston e Savannah.

As 10 melhores cidades para 2025

Toulouse, França Pondicherry, Índia Bansko, Bulgária Chiang Mai, Tailândia Génova, Itália Pittsburgh, EUA Osaka, Japão Curitiba, Brasil Palma de Maiorca, Espanha Edmonton, Canadá

Os 10 melhores países para 2025

Camarões Lituânia Fiji Laos Cazaquistão Paraguai Trinidad e Tobago Vanuatu Eslováquia Arménia

As 10 melhores regiões para 2025

Lowcountry na Carolina do Sul e Geórgia, EUA Terai, Nepal Chiriqui, Panamá Launceston & o Vale do Tamar, Austrália Valais, Suíça Giresun e Ordu, Turquia Baviera, Alemanha East Anglia, Inglaterra Trilho da Jordânia Região do Monte Hood e do Desfiladeiro do Rio Columbia, Oregon, EUA

Se precisa de mais inspiração de viagens para 2025, veja todos os destinos que a National Geographic recomenda para o próximo ano.

