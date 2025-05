A Lota Sea & Fire fechou. Novo restaurante abre ainda este ano

O restaurante de peixe do grupo Paradigma na Avenida Duque de Ávila fechou no início do mês.

Depois de algumas mudanças ao conceito inicial, o grupo Paradigma, que detém restaurantes como o Canalha ou o Ofício, decidiu fechar a Lota Sea & Fire, inicialmente baptizada como Lota d’Ávila. No mesmo espaço, nascerá um novo projecto.

“Basicamente, a Lota foi um conceito que começou pensado de uma forma, com um chef, que era o Vasco Lello, e que acabou por não correr como se pretendia”, começa por dizer à Time Out Diogo Figueiredo, fundador e CEO do grupo Paradigma Creative and Hospitality Group.

O restaurante tinha aberto em 2022 no lugar do extinto Rabo d’Pêxe e posicionava-se como uma marisqueira moderna, mas depressa se percebeu que o caminho não seria por ali (e não apenas devido à saída do chef Vasco Lello, pouco tempo após a abertura). No ano passado, ainda se tentou alterar o nome e o conceito, seguindo um pouco da receita de sucesso do Ofício, de Hugo Candeias, não se revelando suficiente. “Houve esse momento, mas não deixando de ser Lota”, aponta. O objectivo agora é fazer nascer um novo restaurante.

Francisco Romão Pereira

Diogo Figueiredo explica que tal só não foi possível fazer até agora porque foi necessário “priorizar outras aberturas”. “Ficou em autopilot, antes de nos debruçarmos a sério sobre isso, O objectivo desde o início era reformular, pensar tudo de raiz. É o que estamos agora a fazer”, acrescenta. “Só agora é que conseguimos ter tempo efectivamente para nos dedicarmos ao espaço como ele merece porque é um espaço bom, no centro da cidade.”

Sobre o facto de a Lota acabar por fechar ao fim de quatro anos, o responsável desvaloriza e contextualiza: “Os nossos conceitos assentam muito em chefs, em pessoas, e se de início houve logo um desvirtuar dessa lógica…”

O CEO do Paradigma, que tem ainda no portfólio o histórico Café do Paço e a marca da tarte de queijo mais badalada da cidade e que ganhou recentemente um quiosque – a Dona by Hugo Candeias –, promete, no entanto, novidades para breve.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp