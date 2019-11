A lua vai ser a rainha da noite em festa grátis no Observatório de Lisboa

Muitos olhos se vão voltar para o céu na Star Party do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Nesta festa nocturna, será possível ver a superfície lunar em detalhe e observar outros objectos celestes através do protótipo do novo modelo de telescópio digital eVscope da Unistellar, uma start-up de passagem por Lisboa por ocasião da Web Summit, a acontecer esta semana.

Em quarto crescente e já relativamente baixa no céu, a lua irá iluminar a fachada do edifício histórico do Observatório Astronómico de Lisboa, que estará de portas abertas esta quarta-feira, 6 de Novembro, a partir das 20.30, para uma noite de visitas guiadas e observações astronómicas grátis, que se prolongam até à meia-noite. O convite para esta Star Party – Luar de Outono é do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da start-up Unistellar, que juntos oferecem um evento especial no ano em que se celebra o centenário da União Astronómica Internacional e o 50.º aniversário da chegada da Humanidade ao único satélite natural da Terra.

“O céu nocturno de Outono oferece algumas constelações notáveis, como o Touro, o Pégaso ou o Orion. Mas a lua, em quarto crescente, será o alvo preferencial para observar com os telescópios do IA. Traga a sua máquina fotográfica ou smartphone e venha fotografá-la, usando os nossos telescópios”, propõe a organização no seu site oficial. “A empresa start-up Unistellar terá também disponível o protótipo do seu novo modelo de telescópio digital, o eVscope, que será lançado no início de 2020. Com um sistema de integração da luz do céu, permite observar objectos difusos do céu profundo.”

Se preferir, poderá realizar uma viagem ao passado da astronomia portuguesa. As visitas guiadas ao observatório arrancam às 21.00 e vão estar a decorrer até às 22.30, a cada meia-hora. As vagas são limitadas, por isso é necessário inscrever-se assim que chegar ao local. Caso não tenha sorte, aproveite para apreciar o luar de Outono. Mas atenção: a realização das observações astronómicas dependerá das condições meteorológicas e espera-se uma noite fria, por isso não se esqueça de levar roupa quente e calçado confortável.

Observatório Astronómico de Lisboa. Qua 20.30-00.00. Grátis.

