A maior feira de vinhos e sabores do país regressa à FIL no final de Outubro

O maior evento vínico em Portugal, promovido pela revista Grandes Escolhas, está de volta à Feira Internacional de Lisboa. Entre as novidades, conta-se um novo espaço dedicado apenas a vinhos biológicos e a presença de um conjunto das melhores queijarias artesanais portuguesas. Mas há muitos outros sabores à sua espera.

O Grandes Escolhas Vinhos & Sabores regressa para mais uma edição, de 25 a 28 de Outubro, na FIL – Feira Internacional de Lisboa. Num espaço com mais de sete mil metros quadrados, esperam-se cerca de quatro centenas de produtores, entre vinhos, gastronomia e acessórios. Além dos lançamentos mais recentes no mercado vínico, haverá um novo espaço inteiramente dedicado aos vinhos de origem biológica e que, segundo comunicado da organização, “vem dar resposta a uma procura crescente por parte de muitos consumidores”.

Este ano, destacam-se ainda a área de apresentação de propostas de enoturismo, que terá maior visibilidade, e a mais recente experiência de degustação, “A Grande Tábua de Queijos”. Esta nova iniciativa permite ao visitante adquirir um prato especial (5€), que poderá encher com amostras de um conjunto das melhores queijarias artesanais portuguesas em exposição e acompanhar com uma lista de vinhos seleccionados.

O já consagrado concurso de vinhos “Escolha da Imprensa” está também confirmado. “Com um número de inscritos que superou os 370 (mais 10% que na edição anterior) os vinhos são provados por um painel de 60 jurados reunindo profissionais da imprensa, rádio, televisão, redes sociais especializadas e também dezenas de profissionais ligados às compras e sommeliers”, lê-se no comunicado. “O objectivo desta grande prova cega é eleger os melhores vinhos da feira, informação que será anunciada publicamente na cerimónia de distribuição dos prémios no dia 25, no próprio recinto do evento.”

Três dias de copo na mão

As “Provas Especiais”, orientadas e comentadas por críticos e produtores vitivinícolas, estão também de volta. No primeiro dia do evento, 25 de Outubro, vão ser dados a conhecer “Os tesouros de D. Antónia Ferreira: Vintage Porto de 1847 a 2017”, numa prova de vinhos do Porto minuciosamente guardados nas caves de uma das mais incontornáveis figuras do Douro Vinhateiro.

No dia seguinte, 26, haverá mais cinco provas: “Três décadas de espumantes Murganheira com espumantes muito raros e inacessíveis para o comum dos consumidores”; “A colheita de 2009: grandes tintos de Portugal”, pelo prestigiado crítico de vinhos Luís Lopes; “Quinta do Crasto: brilhante jóia do Douro”; “Os vinhos da vida de António Saramago”, reconhecido enólogo da Região Demarcada da Península de Setúbal; e “Vinhos Barbeito: uma referência na Madeira”. Por último, a 27, experimente “vinhos únicos de um terroir singular” nos Açores, “a riqueza de terroirs na região dos Vinhos Verdes” e o vinho do Porto Vintage 2017.

Os bilhetes, à venda na Ticketline e no local, custam entre 15€ (um dia) a 20€ (três dias). Se estiver interessado apenas nas “Provas Especiais”, poderá adquirir um bilhete entre 40€ a 100€, que dá também acesso ao evento no dia da prova ou provas seleccionadas.

Feira Internacional de Lisboa. 25 a 28 de Outubro. Sex 17.00-22.00, Sáb-Dom 15.00-21.00 e Seg (exclusivo a profissionais da área) 11.00-18.00. 15€-100€.

