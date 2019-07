A marca espanhola Brownie abre loja própria nas Amoreiras

Três anos depois de ter entrado Portugal adentro em direcção ao Porto, a Brownie chega a Lisboa com a sua primeira loja própria. A marca espanhola abriu no Centro Comercial das Amoreiras, agora com espaço para mais colecções – das mais desportivas às de festa.

É mais um passo na estratégia de expansão internacional da marca fundada em 2006 pelo casal Mercedes Ortega e Juan Morera. A Brownie já tinha um corner no El Corte Inglès, um espaço mais pequeno e limitado relativamente à nova loja nas Amoreiras.

O novo espaço tem mais de 130 m2, decorado com uma estética mediterrânica, elementos de madeira rústica, caixas de luz, blocos de cor e detalhes vintage a compor o cenário. A marca dedica-se apenas ao universo feminino e à construção de uma imagem mais cosmopolita e minimalista da mulher e oferece desde t-shirts, sapatos, casacos, vestidos, malas e alguns acessórios, e ainda pode contar com uma colecção de swimwear – mesmo a tempo do Verão.

Nos últimos anos, a Brownie tem vindo a lançar linhas especiais, tanto de fitness como de roupa interior e, com o objectivo de ser uma empresa ecofriendly, a marca lança I’m Organic, uma etiqueta que se compromete com o desenvolvimento sustentável.

