As bóias de praia (e piscina) para flutuar este Verão

Em forma de pato ou daquelas para pousar o copo enquanto vive a sua melhor vida. De praia ou para a piscina, ou mesmo das que servem como uma espécie de espreguiçadeira de jardim, mas sem se destruírem se as levar para dentro de água. Bóias, bóias e mais bóias, tudo para ficar à tona com este calor, sem passar despercebido. Porque nunca são demais, junte novas aquisições às que já fizeram sucesso no Verão passado. Passámos várias lojas a pente fino e chegámos a esta lista com as nossas bóias de praia e bóias de piscina favoritas, para grandes e pequenos.

