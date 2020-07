A Margem Sul vai ter Música em Movimento este fim-de-semana

“A alegria voltará às nossas ruas”. É assim que a União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas (UFACPPC) promove mais um concerto itinerante, no âmbito da iniciativa Música em Movimento, já este sábado, 25 de Julho, a partir das 18.00.

Entre as 18.00 e as 20.00, a banda Àvariações irá animar a malta com músicas do cantor e compositor António Variações, que continua a ser recordado com muito carinho por todos os portugueses.

“A ideia é que as nossas freguesias possam ser visitadas pela música”, lê-se no site da UFACPPC. “Trazendo as pessoas à janela para uma partilha de animação e de boa energia, permitindo a quem está a fazer este esforço no isolamento social levar uma mensagem de esperança e ânimo e amenizar os efeitos provocados pelo confinamento.”

+ Paraísos perto de Lisboa e as melhores coisas para lá fazer

Share the story