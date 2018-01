A Mascarade volta às cavalariças do Pestana Palace

Vá pensando no disfarce para a noite de 10 de Fevereiro. A partir das 23.00 a festa instala-se nas cavalariças do Hotel Pestana Palace.

O Carnaval ainda está para Lisboa como os casacos de vison para as tardes no deserto, mas há eventos que reincidem ano após ano, como quem quer dar a volta aos costumes. Facto é que a Mascarade chega à sua sétima edição, com as cavalariças do Hotel Pestana Palace, na Ajuda, a voltarem a abrir as suas portas aos foliões.

A regra é simples: trazer máscara e boa disposição (e já agora tratar dos bilhetes com antecedência, porque a lotação é limitada). A entrada custa 18€ e vale duas bebidas brancas ou uma bebida branca e duas cervejas. Nada como ligar (91 019 2343) para tratar de tudo.

A dar música vão estar os Djs Jony Da Fox e Huginho The King.

+ As melhores lojas de disfarces de Carnaval

+ Antigamente, o Carnaval em Lisboa era assim